Netflix, Nike Training Club ile fitness videoları yayınlayacak

Popüler dijital streaming servisi Netflix her geçen gün yeni içerikleri ile kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Geniş içerik arşivinde birbirinden ilgi çekici dizi, film, belgesel ve programlarla karşımıza çıkan platform, şimdi kritik bir adım gerçekleştirerek önemli bir iş birliğine imza attı. Daha önce platformda yer almayan bir içerik türüne ilk kez kapı aralayan şirket, Nike ile masaya oturdu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dünyaca ünlü spor kıyafetleri ve ekipmanları üreticisi Nike ile önemli bir iş birliğine giden Netflix, sporcuları da unutmadığını hayranlarına gösterdi! Apple Fitness+ ve Peloton gibi spor odaklı mobil uygulamalar ile rekabet etmek isteyen Netflix’in çok yakında kütüphanesine fitness içerikleri eklemeye başlayacağı öğrenildi.

Son dönemlerde farklı fikirlere odaklanarak kullanıcılarına daha kapsamlı bir yayın hizmeti sunmaya başlayan Netflix, bunun ilk adımını uygulama içerisine eklenen mobil oyunlar ile kullanıcılarına göstermişti. Bununla da yetinmek istemeyen şirket, şimdiyse gözünü fitness videolarına çevirmiş durumda. Nike Training Club dersleri önümüzdeki haftadan itibaren Netflix’te seyircilerin karşısına çıkmaya başlayacak.

Netflix, Nike Training Club videoları için tarih verdi

Netflix’in resmi internet sitesindeki TUDUM sayfasında yayımlanan blog gönderisine göre Nike Training Club fitness dersleri içeriği, iki grup halinde platformda yayınlanacak. Şirket, toplamda 30 saatlik egzersiz seansı ile karşımıza çıkacak. Yalnızca profesyonel fitness çalışanları için değil, yeni başlayanlar da dahil olmak üzere her seviye için antrenmanlar içerecek bu programlar, Türkçe altyazılı olarak ekranlara gelecek.

Nike Training Club yayın tarihi de resmen duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre Netflix, ilk grup fitness derslerini 30 Aralık tarihinde yayınlayacak. İkinci grup ise 2023 yılında platforma eklenecek. Tüm bu içerikler, toplamda 45 bölümden oluşacak. İlk gruba dahil olan programlar ise şunlar olacak:

Kickstart Fitness with the Basics (13 bölüm) Two Weeks to a Stronger Core (7 bölüm) Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 bölüm) HIT & Strength with Tara (14 bölüm) Feel-Good Fitness (6 bölüm)

Netflix’in Nike Training Club ikinci grup programlarını tam olarak hangi tarihte yayınlayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Öte taraftan ikinci grubun hangi programlardan oluşacağı da şimdilik belirsizliğini korumakta. Fakat tahminler, egzersiz programının devamının, 2023’ün ilk yarısı bitmeden izleyicilere sunulacağını öne sürüyor.

Yeni yıldan hemen önce izleyicilere sunulacak olan Nike Training Club içerikleri, Nike’ın sertifikalı eğitmenleri tarafından hazırlanan etkileyici sunumla spor tutkunlarının karşısına çıkacak. Yeni yılda daha sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenler için göz kırpan Netflix, bu programlarla o kullanıcılarına destek sağlayacak.

Basit egzersizler, kuvvet antrenmanları, yoga ve yüksek yoğunluklu antrenmanlar da dahil olmak üzere tüm fitness seviyelerine hitap edecek olan Nike Training Club içerikleri Netflix platformunda 30 Aralık tarihinden itibaren yer alacak. Programları seyretmek isteyen kullanıcılar, uygulamanın arama kısmına ‘Nike’ yazarak tüm bu içeriklere oldukça kolay bir şekilde ulaşma şansına sahip olacak.