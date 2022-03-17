Netflix hesap paylaşımı artık ücretli olacak

Popüler medya içerik platformu Netflix, çok sık kullanılan hesap paylaşımları için platforma yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi Netflix özellikle ortak hesap kullanımı gibi konularda kullanıcılara esneklik sağlıyor. Buna göre tek bir hesap üzerinde farklı profiller oluşturulabiliyor. Bu da hesap bilgilerinin paylaşılması durumunda aynı hesaptan birçok kişinin faydalanabilmesi anlamına geliyor. Ancak bu dönem artık bitecek gibi görünüyor.

Netflix’in resmi bloğunda yapılan açıklamaya göre Netflix, kullanıcıların ortak hesap kullanımlarını ekstra olarak ücretlendireceği bir plan üzerinde çalışıyor. Testleri devam eden yeni özelliğe göre kullanıcılar artık aynı evde yaşamayan kişilerin Netflix hesabını kullanabilmesi için ekstra para ödemek durumunda kalacak.

An itibariyle Şili, Kosta Rika ve Peru’da uygulanmaya başlayan yeni özellik, aynı evde yaşayan kullanıcıların en fazla iki tane daha (ev dışında yaşayanlar için) ek hesap oluşturabilmesine imkan veriyor. Bunun için ödenecek ekstra ücretin ise Netflix’in normal aylık ücretinden düşük olacağı belirtiliyor. Ödeme ise ana hesap sahibi adına ve ana hesap sahibi tarafından yapılıyor.

Üyelik başlangıcında Netflix’in Standart ve Premium kullanıcılarına ev dışında yaşayanlar için ek hesap eklemek isteyip istemedikleri soruluyor. Her ek hesabın kendi profili oluyor ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri bu profile özel olarak hazırlanıyor. Ancak bu ek hesaba ait profili diğerlerinden ayıran şey ise Netflix’e kendi giriş bilgileriyle girebiliyor olmaları. Yani ek hesapların her biri Netflix’e kendi e-posta ve şifresiyle giriş yapıyor. Ek hesap sahipleri tamamen kendine ait olan yeni bir Netflix üyeliği başlatmak istediklerinde ise izleme geçmişi, izleme listesi (“Listem”) ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri gibi hesap ile ilişkili özellikler yeni hesaba transfer edilebiliyor.

Yeni özelliğin GPS gibi konum-bazlı verilere dayalı olmayacağını da belirtmek gerekiyor. Bunun yerine, sistemin işlemesi için IP adresi, cihaz ID’si gibi verilerin kullanılacağı belirtiliyor.

Ek hesap ücretlerinin Türkiye’de ne kadar olacağı ise henüz belli değil. Ancak testleri yapılan ülkelere baktığımızda yaklaşık bir fiyat çıkarmak mümkün. Örneğin her ek hesap için Şili’de 2.98 dolar (2,380 CLP), Kosta Rika’da 2.99 dolar, Peru’da ise 2.12 dolar (7.9 PEN) isteniyor. Tabi bu fiyatların normal Netflix fiyatlarından düşük olduğu özellikle vurgulansa da daha önceden bunun ücretsiz olduğunu düşündüğümüzde kullanıcıların bu durumdan pek hoşlanmayacağını söylemek mümkün.