Netflix, Apple App Store ile abonelik seçeneğini kaldırdı

Netflix artık Apple App Store üzerinden yapılan abonelikleri resmi olarak sonlandırdığını açıkladı. Şirket bundan sonra Apple cihazlarda yeni abonelik alımına izin vermeyecek. Daha önce abone olan kullanıcılar ise kredi ya da banka kartı aracılığıyla direkt olarak Netflix’in internet sitesinden aboneliklerini tazelemek zorunda kalacak.

Netflix’in almış olduğu bu önemli karar, platformda hala iTunes aracılığıyla ödeme yapma seçeneğini kullanan temel plan aboneleri için geçerli durumda. Bilindiği üzere şirket, daha önce zaten Apple üzerinden abonelikleri devre dışı bırakmıştı. Fakat geçmişte bu seçenekten yararlanan kullanıcılar, halihazırda üyeliklerini sürdürmeye devam edebiliyordu. Ancak maalesef artık bu durum geçerli olmayacak.

Netflix, App Store platformuna tamamen veda etti

Netflix tarafından gerçekleştirilen bu hamleyle birlikte abonelik hizmetlerini Apple aracılığıyla sağlayan kullanıcıların üyelikleri askıya alınacak. Yeniden Netflix’e abone olmak isteyen kullanıcıların ise tarayıcı üzerinden platformu ziyaret etmeleri gerekecek. Aksi durumda kullanıcılar hesaplarını yeniden aktif hale getirme şansına sahip olamayacak.

Daha önce iTunes üzerinden temel plana abone olan kullanıcılar, Apple desteğinin yanı sıra ayrıca önemli bir fiyat avantajına da ev sahipliği yapıyordu. Ancak artık kullanıcılar, aradaki fiyat farkını ödeyerek tekrardan Netflix’e abone olmaya veya belirli ülkelerde aktif olan uygun fiyatlı reklamlı aboneliğe geçmeye davet ediliyor.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix, Apple’ın App Store üzerinden sunduğu komisyon modeline karşı çıkan ilk firmalardan biri oldu. Bilindiği üzere Apple, kendi sisteminde gerçekleştirilen abonelik ücretlerinin yüzde 30’unu talep ediyor.

Birçok şirket Apple’ın yüksek komisyon ücretlerine karşı tepki alırken, Netflix’in ise 2018 yılından bu yana söz konusu sistemle ilişkisini kesmeye başladığı biliniyor. Bugün ise şirket nihayet tümüyle Apple’ın ödeme sisteminden bağlarını koparmış durumda.

Netflix ve Apple’ın ilk polemiği değil

Netflix ve Apple arasındaki gerginlik yalnızca App Store platformunun yüksek komisyon ücretleriyle sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl WWDC etkinliğinde duyurulan şirketin ilk karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro geçtiğimiz aylarda resmi olarak satışa sunulmuş ve kalabalık bir uygulama portföyüyle karşımıza çıkmıştı.

Pek çok büyük ve popüler platform, Apple Vision Pro için resmi destek sunarak özel bir uygulama oluşturmayı kabul etti. Fakat Netflix, Apple’ın karma gerçeklik başlığına özel bir uygulama geliştirmek istemedi. Vision Pro üzerinden Netflix izlemek isteyen kullanıcıların, cihazdaki internet tarayıcısı aracılığıyla platformdan faydalanabileceği biliniyor.