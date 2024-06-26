iPhone’lardaki Live Photos özelliği Realme’ye geliyor! Destekleyecek modeller açıklandı

Realme telefonlar çok yakında iPhone’larda yıllardır yer alan popüler bir özelliğe sahip olacak. Şu anda iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda bulunan Live Photos özelliği Realme cihazlara uyarlanıyor. Şirket tarafından resmi olarak doğrulanan işlev önümüzdeki aylarda çok sayıda modelde karşımıza çıkacak.

Canlı Fotoğraflar olarak da bilinen Live Photos özelliği sabit bir fotoğrafı hareketli hale getiriyor. Bu özellik fotoğraf çekilmeden önce ve sonraki birkaç saniyelik anları sesli biçimde kaydederek kullanıcılarla buluşturuyor. Peki ya beklenen özellik hangi Realme modellerinde yer alacak? Realme’den konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. İşte detaylar…

Live Photos özelliğini destekleyecek Realme telefonlar

GSMArena’nın haberine göre Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yeni özellikle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Live Photos özelliği yakın zamanda markanın birçok cihazında desteklenecek. Chase’in açıklamasına göre bu özellik ilk olarak aşağıdaki modellerde kullanıcılara sunulacak:

Realme GT 5 Pro

Realme GT 5

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 6 SE

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5 SE

Realme 12 Pro Plus

Live Photos özelliği elbette ki yalnızca yukarıdaki Realme modelleri ile sınırlı kalmayacak. Bunların yanı sıra şirketin geliştirme ekibi, Realme’nin diğer birçok modelinde de söz konusu özelliği sunmaya hazırlanıyor. Fakat yine de listede yer almayan modellerin bu özelliğe erişmesi için biraz daha zaman gerekecek gibi görünüyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte kullanıcılara sunulacak

Realme’nin merakla beklenen Live Photos özelliği Android 15 işletim sistemini temel alan Realme UI 6.0 yazılımı ile birlikte kullanıcılarla buluşacak. Google tarafından geliştirilen Android 15 işletim sistemi muhtemelen bu yılın Ağustos ya da Eylül ayında yayınlanacak. Dolayısıyla Realme’nin beklenen işlevi kullanıcıların erişimine sunması için birkaç ay daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.

İlk olarak Apple telefonlarında gördüğümüz Live Photos özelliği iPhone 6s ve iPhone 6s Plus cihazlarıyla birlikte hayatımıza girmişti. Kullanıcıların Instagram, Facebook ve X gibi platformlarda kısa video olarak da paylaşabileceği bu işlev, normal bir şekilde fotoğraf çeker gibi çalışacak.

Ekstra bir uğraş gerektirmeden kullanabileceğiniz özellik sayesinde çektiğiniz görüntüleri GIF ya da video formatlarına dönüştürmenize de izin veriliyor. Ancak yine de Live Photos ile çekilen görüntülerin cihazların depolama alanında normal fotoğraflara kıyasla daha fazla yer kapladığı biliniyor.