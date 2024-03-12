Monster Hunter Stories sistem gereksinimleri açıklandı

Monster Hunter Stories sistem gereksinimleri resmen açıklandı. Monster Hunter serisinin bir yan ürünü olarak çok yakında PC platformunda karşımıza çıkacak olan RPG tabanlı oyun, 2016 yılında Nintendo 3DS için piyasaya çıkmıştı. Haziran ayında bilgisayarlara gelecek oyun için geri sayım başlarken, oyuna erişmek için nasıl bir donanıma sahip olmanız gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.

Capcom bugün nihayet PC platformunda merakla beklenen oyunuyla alakalı açıklamada bulundu. Oyunun sistem gereksinimlerini paylaşan şirket, Nintendo 3DS kökenli oyununun beklenildiği gibi düşük sistemli cihazlarda da çalışabileceğini ifade etti.

Monster Hunter Stories sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10,11 (64-Bit)

Windows 10,11 (64-Bit) İşlemci: Intel Core i5-3470 3,20 GHz veya AMD FX-6300

Intel Core i5-3470 3,20 GHz veya AMD FX-6300 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 560

NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 560 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Geniş bant internet bağlantısı Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

20 GB kullanılabilir alan Ses kartı: DirectSound uyumlu

DirectSound uyumlu Beklenen performans: Düşük gölge kalitesi ve kenar yumuşatma kapalıyken 1080 @ 30 FPS

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10,11 (64-Bit)

Windows 10,11 (64-Bit) İşlemci: Intel Core i5-4460 3,20 GHz veya AMD FX-8300

Intel Core i5-4460 3,20 GHz veya AMD FX-8300 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 560

NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 560 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Geniş bant internet bağlantısı Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

20 GB kullanılabilir alan Beklenen performans: Orta gölgeler ve kenar yumuşatma açıkken 1080 @ 30 FPS

Capcom’un açıkladığı Monster Hunter Stories sistem gereksinimleri bilgilerinde temel ve önerilen gereksinimlerde aynı ekran kartlarına yer verildi. Bu anlamda oyun, PC platformunda ekran kartı tarafında yüksek bir performans talep etmediğine, fakat RAM kapasitesinin önemli bir rol üsteleneceğine işaret etti.

Minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-3470 ya da AMD FX-6300 işlemciler yer alırken, en az 4 GB RAM kapasitesi ve 20 GB kullanılabilir boş alan olması gerektiği ifade edildi. Fakat daha iyi bir performans için GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 560 çipleri önerildi.

Capcom, 2021 yılında PC platformunda yayınlanan Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ile benzer sistem gereksinimleri sunuyor. Dünya çapında 97 milyondan fazla satış elde etmeyi başaran oyun serisine daha farklı bir bakış açısı kazandıran bu yapım, 14 Haziran 2024 tarihinde PC kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.