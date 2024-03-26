Mobil fotoğrafçılık odaklı Nubia Z60 Ultra Photographer Edition için çıkış tarihi belli oldu

Nubia’nın geçen yılın Aralık ayında Çin pazarında piyasaya sunduğu Nubia Z60 Ultra cihazı kısa bir sürede büyük ilgi göstermişti. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan ilk telefonlardan biri olan bu cihaz, etkileyici satış rakamlarına ulaşarak dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Çok yakında mobil fotoğrafçılık odaklı yeni bir akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanan şirket, Nubia Z60 Ultra Photographer Edition cihazıyla olağanüstü bir kamera deneyimine kapı aralamayı planlıyor. Gelişmiş bir kamera performansına sahip olacak cihaz, profesyonel kameralardan ödün vermeyen gelişmiş bir deneyim yaratmayı vaat ediyor.

Nubia Z60 Ultra Photographer Edition çıkış tarihi ve teknik özellikleri

Nubia, Weibo üzerinden paylaştığı tanıtım afişinde Z60 Ultra Photographer Edition’ın resmi çıkış tarihini açıkladı. Cihazın 28 Mart tarihinde piyasaya sunulacağı doğrulandı. Nubia’nın merakla beklenen yeni telefonu muhtemelen donanım konusunda Z60 Ultra ile birebir aynı yapıya sahip olacak. Fakat tahminlere göre yeni model, kamera konusunda daha gelişmiş bir performans sunacak.

Aralık ayında piyasaya çıkan Nubia Z60 Ultra modelinde 50 MP Sony IMX800 ana kamera yer alırken, buna ek olarak ayrıca 50 MP OmniVision OV50E ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 64 MP OV64B periskop telefoto lens bulunuyor. Nubia Z60 Ultra Photographer Edition modelindeyse ne gibi değişiklikler yapılacağı henüz maalesef bilinmiyor.

Şık bir tasarımla gelen Nubia Z60 Ultra’nın en dikkat çekici unsurlarından bir tanesi de ön tarafta yer alan ekran altı kamerası oluyor. 12 MP’lik bir selfie kamerasıyla gelen cihaz, ön kamerasını ekranın altında saklayarak daha gelişmiş ve verimli bir ekran deneyimi yaratıyor. Z60 Ultra Photographer Edition’ın da bu etkileyici ekran altı kamera teknolojisini bünyesinde taşıyacağı düşünülüyor.

Kamera setinin dışında şirket muhtemelen diğer donanım parçalarını Z60 Ultra aynı tutacak. Bilindiği üzere cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipi sayesinde etkileyici bir hız ve performans vadediyor. Buna ek olarak cihazda 80 watt hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh’lik büyük bir pil kapasitesi taşınıyor.

6,8 inç AMOLED ekrana sahip cihazda 1.500 nit tepe parlaklık, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı bulunuyor. 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM kapasitesi içeren modelde 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı yer alıyor. Bu özelliklerin Nubia Z60 Ultra Photographer Edition cihazında aynı kalacağı öne sürülüyor.

Yapay zeka yetenekleriyle öne çıkacak

Nubia Z60 Ultra Photographer Edition modeli yapay zeka konusunda da üst düzey özellikler sunacak. Bu AI yeteneklerinin özellikle de kamera setini iyileştirmek için kullanılacağı öne sürülüyor. Fakat bunun yanı sıra kullanıcılara gerçek zamanlı çağrı çevirisi ve sesi yazıya dönüştürme gibi araçların da sunulacağı belirtiliyor.

28 Mart tarihinde piyasaya çıkacak olan mobil fotoğrafçılık odaklı yeni Nubia telefonu, ilk olarak Çin pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak. Ancak şimdilik cihazın küresel pazara gelip gelmeyeceği ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.