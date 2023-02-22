Mindhunter 3. sezon çıkacak mı? David Fincher açıkladı

Ünlü yönetmen David Fincher tarafından çekilen Netflix yapımı Mindhunter dizisi ilk olarak 2017 yılında seyirci karşısına çıktı. İki sezon ve 19 bölümden oluşan psikolojik suç temalı dizi, John E. Douglas ve Mark Olshaker’ın 1995 yılında kaleme aldığı Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit adlı romanından uyarlanarak oluşturuldu. 1970’li yıllarda geçen sürükleyici hikayesiyle eleştirmenler tarafından tam not almayı başaran yapım, 2019’da gösterime giren ikinci sezondan sonra bir daha karşımıza çıkmadı. Netflix’ten dizinin iptal edildiğine dair şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmezken, tecrübeli sinemacı Fincher’ın son röportajı, Mindhunter 3. sezon ile ilgili akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

Mindhunter 3. sezon Netflix tarafından iptal edildi

Ocak 2020’de Netflix, merakla beklenen 3. sezon ile ilgili olumlu sinyaller verirken, ne yazık ki Mindhunter dizisinin tamamen rafa kaldırıldığı ortaya çıktı. Sıkı bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen Mindhunter dizisi Netflix tarafından iptal edildi. Görkemli sinema kariyerinde şimdiye kadar Dövüş Kulübü, Yedi, Zodiac, Ejderha Dövmeli Kız, Mank, Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi ve Sosyal Ağ gibi birbirinden başarılı filmlere imza atan 60 yaşındaki usta yönetmen David Fincher, Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği röportajda dizinin akıbetini açıkladı.

David Fincher’ın açıklamalarına göre Mindhunter’ın iptal edilmesi, yüksek yapım maliyeti ve Netflix aboneleri arasında içeriğin düşük izleyici kitlesinden kaynaklanıyordu. İkinci sezonu 2019 yılında sora eren dizinin hayranları, uzun süre boyunca üçüncü sezon için duyuru yapılmasını bekliyordu. Fakat ne yazık ki bu beklentiler boşa çıktı.

Dizinin bütçesi, Netflix için beklentileri karşılayamadı

“İlk iki sezon ile gurur duyuyorum” diyen David Fincher, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ancak bu çok pahalı bir dizi ve Netflix’in gözünde böyle bir yatırımı haklı çıkaracak kadar izleyici çekmeyi başaramadık.”

Fincher’ın açıklamasından önce Netflix, Mindhunter’ın 3. sezonu için resmi bir iptal açıklamasında bulunmamıştı. Dizinin hayranları olası bir yeni sezon şansı hakkında dört gözle açıklama beklerken, Fincher verdiği bu röportaj ile tartışmalara son noktayı koymuş oldu. Öte yandan dizinin ana oyuncuları arasında yer alan Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv gibi yıldızların sözleşmelerinin çoktan sona erdiği de biliniyordu.

Başarılı yönetmen David Fincher, Mindhunter dizisinin 3. sezon öncesi iptal edilmesi ile ilgili olarak “Onları suçlamıyorum, diziyi yerden kaldırmak için risk aldılar. bana Mank’i istediğim gibi yapma imkanı verdiler ve The Killer ile yeni yollara girmemize izin verdiler. Cesaret edebilen insanlarla çalışın. İsteklerimizin aynı olmadığı gün, ayrılık konusunda dürüst olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Joe Penhall tarafından Netflix için hazırlanan Mindhunter dizisi 1970’lerin sonlarında Federal Soruşturma Bürosu’nda (FBI) Davranış Bilimi Birimi’nin kurulmasını ve suçlu profili çıkarmanın başlangıcını takip ediyor. 2 sezon 19 bölümden oluşan dizi Jonathan Groff, Holt McCallany, Hannah Gross, Cotter Smith, Anna Torv, Stacey Roca, Cameron Britton ve Michael Cerveris gibi yıldız isimleri bir araya getiriyor.