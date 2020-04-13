Marvel’ın Çizgi Roman Arşivi Ücretsiz Olarak Kullanıma Açıldı

Tüm dünyayı saran koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla herkesin evlere kapandığı şu günlerde, kültür, sanat ve eğlence dünyasının önde gelen firmaları da çeşitli alternatifler sunmaya devam ediyor.

En çok okunan çizgi roman yayıncılarından olan Marvel, evde vakit geçiren kişilere yardımcı olmak amacıyla sınırlı bir süre için çizgi roman kütüphanesini herkesin kullanımına açtı. 4 Mayıs 2020 tarihine kadar açık olacak olan çizgi roman arşivi bu tarihe kadar tamamen ücretsiz olacak.

Ücretsiz Marvel arşivinde bulunan çizgi romanlardan bazıları ise şunlar:

Avengers vs X-Men

Civil War

Amazing Spider-Man: Red Goblin

Black Panther by Ta-Nehisi Coates Vol.1

Thanos Wins By Donny Cates

X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga

Avengers: Kree/Skrull War

Thanos Wins By Jason Aaron Vol.1: The Final Host

Fantastic Four Vol.1: Fourever

Black Widow Vol.1: S.H.I.E.L.D.’s Most Wanted

Captain America: Winter Soldier Ultimate

Captain Marvel Vol.1: Higher, Further, Faster, More

Marvel’in ücretsiz çizgi roman arşivine erişmek için Marvel Unlimited uygulamasının iOS veya Android uygulamasını yüklemeniz veya güncellemeniz gerekiyor. Ardından uygulama açılış ekranındaki “Free Comics” sayfasına girmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Marvel Unlimited: iOS | Android