Anasayfa İnternet Marvel'ın Çizgi Roman Arşivi Ücretsiz Olarak Kullanıma Açıldı
Haberlerİnternet
Son güncelleme:

Marvel’ın Çizgi Roman Arşivi Ücretsiz Olarak Kullanıma Açıldı

Ücretsiz erişim 4 Mayıs 2020 tarihine kadar açık olacak.

Barış Mancar

Tüm dünyayı saran koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla herkesin evlere kapandığı şu günlerde, kültür, sanat ve eğlence dünyasının önde gelen firmaları da çeşitli alternatifler sunmaya devam ediyor.

En çok okunan çizgi roman yayıncılarından olan Marvel, evde vakit geçiren kişilere yardımcı olmak amacıyla sınırlı bir süre için çizgi roman kütüphanesini herkesin kullanımına açtı. 4 Mayıs 2020 tarihine kadar açık olacak olan çizgi roman arşivi bu tarihe kadar tamamen ücretsiz olacak.

Ücretsiz Marvel arşivinde bulunan çizgi romanlardan bazıları ise şunlar:

  • Avengers vs X-Men
  • Civil War
  • Amazing Spider-Man: Red Goblin
  • Black Panther by Ta-Nehisi Coates Vol.1
  • Thanos Wins By Donny Cates
  • X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga
  • Avengers: Kree/Skrull War
  • Thanos Wins By Jason Aaron Vol.1: The Final Host
  • Fantastic Four Vol.1: Fourever
  • Black Widow Vol.1: S.H.I.E.L.D.’s Most Wanted
  • Captain America: Winter Soldier Ultimate
  • Captain Marvel Vol.1: Higher, Further, Faster, More

Marvel’in ücretsiz çizgi roman arşivine erişmek için Marvel Unlimited uygulamasının iOS veya Android uygulamasını yüklemeniz veya güncellemeniz gerekiyor. Ardından uygulama açılış ekranındaki “Free Comics” sayfasına girmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Marvel Unlimited: iOS | Android

KAYNAKMarvel

Takip Edin

2,485BeğenenlerBeğen
530TakipçilerTakip Et
3,121TakipçilerTakip Et

Videolar

Videolar

Tamamen Evde Çekilen #EvdeKal Temalı Honda Civic Reklamı

Barış Mancar - 0
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını, markaları da ciddi derece etkiledi. Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz otomotiv sektörü oldu....
Devamını oku
Videolar

Google’dan Duygulandıran Super Bowl Reklamı

Barış Mancar - 0
Her yıl markaların yaratıcı reklamları ile yarışa girdiği Super Bowl'a bu kez Google'ın duygulandırıcı reklamı damgasını vurdu. Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan Super...
Devamını oku
Videolar

2018’in En iyi GoPro Videoları

Barış Mancar - 0
Popüler aksiyon kamera markası GoPro ile çekilen 2018'in en iyi videolarına göz atın. Adrenalini yüksek olan extreme sporların popüler markası haline gelen GoPro, zorlu şartlara...
Devamını oku
Videolar
00:06:48

2018’de Çıkan 200 Filmden Derlenen Dev Fragman

Barış Mancar - 0
2018'de gösterime giren 200 filmi dev bir fragman haline getiren Clark Zhu'nun bu çalışmasına mutlaka göz atmalısınız. Yıl içerisinde çıkan filmleri derleyerek tek bir fragman...
Devamını oku

Haberler

İnternet

Marvel’ın Çizgi Roman Arşivi Ücretsiz Olarak Kullanıma Açıldı

Barış Mancar - 0
Tüm dünyayı saran koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla herkesin evlere kapandığı şu günlerde, kültür, sanat ve eğlence dünyasının önde gelen firmaları da çeşitli alternatifler sunmaya...
Devamını oku
Videolar

Tamamen Evde Çekilen #EvdeKal Temalı Honda Civic Reklamı

Barış Mancar - 0
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını, markaları da ciddi derece etkiledi. Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz otomotiv sektörü oldu....
Devamını oku
Sosyal Medya

Facebook’a “Sessiz Mod” Özelliği Geldi

Barış Mancar - 0
Popüler sosyal medya platformu Facebook, kullanıcıların Facebook kullanım deneyimlerini iyileştirmek ve daha kolay kontrol altına alabilmek adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kullanıma...
Devamını oku
İnternet

Google Çalışanlarına Zoom Yasağı

Barış Mancar - 0
Tüm dünyayı saran koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle birçok kişinin evden çalışmaya başlaması, video konferans uygulamalarını da popüler hale getirdi. Bunlardan biri de -hatta en...
Devamını oku

İlgili İçerikler

İnternet

E-Devlet’te Kütüphaneler İçin E-Üyelik ve E-Kitap Hizmeti Başladı

Barış Mancar - 0
Artık e-Devlet üzerinden halk kütüphanelerine online kayıt yaptırabilir, arşivde bulunan e-kitap'lara ulaşabilirsiniz. Türkiye'de verdiği online hizmet ile vatandaşlık işlemlerini kolaylaştıran ve her geçen gün yeni...
Devamını oku
İnternet

Türkiye’nin Yeni Tanıtım Filmi “Home of Poetry” Desteklerinizi Bekliyor

Barış Mancar - 1
Türkiye'nin "Home of Poetry" ismiyle yayınlanan yeni tanıtım filmi, UNWTO tarafından başlatılan video yarışmasında yerini aldı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından başlatılan turizm...
Devamını oku
Sosyal Medya

Facebook’tan Neptün Heykeline “Müstehcen” Sansürü

Barış Mancar - 1
Facebook, İtalya'nın Bologna şehrinde bulunan Neptün heykeline ait bir fotoğrafı "müstehcen" olarak işaretleyerek sansürledi. Facebook'un müstehcenlik veya çıplaklık içeren paylaşımlara dair aldığı önlemler sorun oluşturmaya devam...
Devamını oku
Tasarım

Modern Dünyayı Eleştiren 20 Yaratıcı İllüstrasyon

Barış Mancar - 1
İtalyan illüstratör Marco Melgrati'nin modern dünyayı eleştirel bir açıyla ele alarak çizdiği yaratıcı illüstrasyonlara göz atın. Teknolojiyi, sanal gerçekliği ve medyayı inceleyerek oldukça başarılı tespitler yapan italyan...
Devamını oku
Videolar

Moğol Dansçıdan Bilgisayar Animasyonları İle Harmanlanan Harika Koreografi

Barış Mancar - 1
Moğolistan yetenek yarışmasında finale kalan Canion Shijirbat'ın bilgisayar animasyonları ile hazırladığı müthiş dans gösterisini izlemelisiniz. Moğolistan'da düzenlenen "Mongolia's Got Talent" isimli yetenek yarışmasında yarı finale kalan...
Devamını oku

Kategoriler

Konular

WebMasto

Kutola Limited | 2020 © WebMasto | Her hakkı saklıdır.