Mart 2024 döneminde en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. PS dünyasında geçtiğimiz aya damgasını vuran birbirinden ilgi çekici yapımlar sıralandı.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Blog üzerinden her ay olduğu gibi yine geçtiğimiz ayın en popüler yapımlarını karşımıza çıkardı. Yeni bir PlayStation oyunu keşfetmek isteyen oyunseverler bu listelerden yararlanabilir.

Mart ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları

Yakın zaman önce Steam’de 345 bin eşzamanlı oyuncu toplayarak popülaritesini halen daha sürdürmeye devam ettiğini gözler önüne seren Helldivers 2, bu etkileyici başarısını yalnızca PC platformunda değil, PlayStation’da da devam ettiriyor. Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen oyun, Mart ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında zirveyi üstleniyor.

HELLDIVERS 2 EA SPORTS FC 24 Dragon’s Dogma 2 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Rise of the Ronin WWE 2K24 Grand Theft Auto V STAR WARS Battlefront Classic Collection FINAL FANTASY VII REBIRTH Call of Duty: Modern Warfare III It Takes Two The Outlast Trials NBA 2K24 Assassin’s Creed Mirage Planet Zoo Gran Turismo 7 UFC 5 Hogwarts Legacy STAR WARS Jedi: Survivor SOUTH PARK: SNOW DAY!

Mart ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları

PlayStation 5 platformunda geçen ayın en popüler ikinci oyunu olarak karşımıza çıkan EA Sports FC 24, PlayStation 4’te ise ilk basamakta karşımıza çıkıyor. 30 yıllık efsane FIFA serisinin yerini alan futbol simülasyonu türündeki oyun, başta Minecraft ve Red Dead Redemption 2 olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakıyor.

EA SPORTS FC 24 Minecraft Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat The Forest Batman: Arkham Knight STAR WARS Battlefront II Need for Speed Rivals Grand Theft Auto V A Way Out Unravel Two Need for Speed Sniper Elite V2 Remastered Titanfall 2 Need for Speed Payback S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat Kingdom Come: Deliverance Assassin’s Creed Odyssey TEKKEN 7 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Mart ayında en çok indirilen ücretsiz oyunlar (PS5 & PS4)

PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında Mart ayının en çok indirilen oyunları arasında ilk sırayı Epic Games ve People Can Fly imzalı Fortnite oyunu üstleniyor. Şimdiye kadar çok sayıda ödüle layık görülen ve oyunseverlerin ilgi odağı olan bu yapım, Roblox’u ve diğer free-to-play rakiplerini arkasında bırakıyor.

Fortnite Roblox Fortnite Battle Royale Call of Duty: Warzone Rocket League Fall Guys eFootball 2024 Apex Legends THE FINALS The Sims 4

Mart ayında en çok indirilen PlayStation VR2 oyunları

Stoenbrick Studios tarafından geliştirilip 2018 yılında PC platformunda, kısa süre önce ise PlayStation VR 2’de yayınlanan cyubeVR, Sony’nin yeni sanal gerçeklik başlığında ilk sırayı üstleniyor. Eleştirmenler ve oyunseverlerden tam not alan oyun, sandbox türünde heyecan dolu bir deneyim vaat ediyor.

cyubeVR Beat Saber Pavlov Arizona Sunshine 2 Among Us VR Horizon Call of the Mountain Creed: Rise to Glory – Championship Edition Job Simulator Kayak VR: Mirage Crossfire: Sierra Squad

Mart ayında en çok indirilen PlayStation VR oyunları

Just Add Water tarafından geliştirilen ve Rebellion Developments imzasıyla karşımıza çıkan Sniper Elite VR, Oculus Quest’teki popülaritesine benzer bir şekilde PSVR platformunda da adından sıkça söz ettiriyor. Popüler sanal gerçeklik oyunu, oyunseverleri İtalyan direnişi sırasında bir keskin nişancı olarak nefes kesici bir maceraya davet ediyor.

Sniper Elite VR Batman: Arkham VR Creed: Rise to Glory Goalkeeper VR Challenge Job Simulator ASTRO BOT Rescue Mission Beat Saber Horror Adventure : Zombie Edition (VR) The Elder Scrolls V: Skyrim VR The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

Peki ya sizin PlayStation dünyasında oynamaya doyamadığınız favori oyunlarınız hangileri? Yorumlar bölümünden bizlerle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.