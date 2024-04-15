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    Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

    Japon teknoloji devi Sony, Mart ayının en çok indirilen PlayStation oyunlarını duyurdu. İşte geçen aya damgasını vuran PS oyunları...
    Görsel: Helldivers 2 & EA Sports FC 24

    Mart 2024 döneminde en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. PS dünyasında geçtiğimiz aya damgasını vuran birbirinden ilgi çekici yapımlar sıralandı.

    Sony Interactive Entertainment, PlayStation Blog üzerinden her ay olduğu gibi yine geçtiğimiz ayın en popüler yapımlarını karşımıza çıkardı. Yeni bir PlayStation oyunu keşfetmek isteyen oyunseverler bu listelerden yararlanabilir.

    Mart ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları

    Yakın zaman önce Steam’de 345 bin eşzamanlı oyuncu toplayarak popülaritesini halen daha sürdürmeye devam ettiğini gözler önüne seren Helldivers 2, bu etkileyici başarısını yalnızca PC platformunda değil, PlayStation’da da devam ettiriyor. Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen oyun, Mart ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında zirveyi üstleniyor.

    1. HELLDIVERS 2
    2. EA SPORTS FC 24
    3. Dragon’s Dogma 2
    4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    5. Rise of the Ronin
    6. WWE 2K24
    7. Grand Theft Auto V
    8. STAR WARS Battlefront Classic Collection
    9. FINAL FANTASY VII REBIRTH
    10. Call of Duty: Modern Warfare III
    11. It Takes Two
    12. The Outlast Trials
    13. NBA 2K24
    14. Assassin’s Creed Mirage
    15. Planet Zoo
    16. Gran Turismo 7
    17. UFC 5
    18. Hogwarts Legacy
    19. STAR WARS Jedi: Survivor
    20. SOUTH PARK: SNOW DAY!
    Helldivers 2
    Görsel: Arrowhead Game Studios

    Mart ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları

    PlayStation 5 platformunda geçen ayın en popüler ikinci oyunu olarak karşımıza çıkan EA Sports FC 24, PlayStation 4’te ise ilk basamakta karşımıza çıkıyor. 30 yıllık efsane FIFA serisinin yerini alan futbol simülasyonu türündeki oyun, başta Minecraft ve Red Dead Redemption 2 olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakıyor.

    1. EA SPORTS FC 24
    2. Minecraft
    3. Red Dead Redemption 2
    4. Need for Speed Heat
    5. The Forest
    6. Batman: Arkham Knight
    7. STAR WARS Battlefront II
    8. Need for Speed Rivals
    9. Grand Theft Auto V
    10. A Way Out
    11. Unravel Two
    12. Need for Speed
    13. Sniper Elite V2 Remastered
    14. Titanfall 2
    15. Need for Speed Payback
    16. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat
    17. Kingdom Come: Deliverance
    18. Assassin’s Creed Odyssey
    19. TEKKEN 7
    20. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    EA Sports FC 24
    Görsel: EA Sports

    Mart ayında en çok indirilen ücretsiz oyunlar (PS5 & PS4)

    PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında Mart ayının en çok indirilen oyunları arasında ilk sırayı Epic Games ve People Can Fly imzalı Fortnite oyunu üstleniyor. Şimdiye kadar çok sayıda ödüle layık görülen ve oyunseverlerin ilgi odağı olan bu yapım, Roblox’u ve diğer free-to-play rakiplerini arkasında bırakıyor.

    1. Fortnite
    2. Roblox
    3. Fortnite Battle Royale
    4. Call of Duty: Warzone
    5. Rocket League
    6. Fall Guys
    7. eFootball 2024
    8. Apex Legends
    9. THE FINALS
    10. The Sims 4
    Fortnite
    Görsel: Epic Games

    Mart ayında en çok indirilen PlayStation VR2 oyunları

    Stoenbrick Studios tarafından geliştirilip 2018 yılında PC platformunda, kısa süre önce ise PlayStation VR 2’de yayınlanan cyubeVR, Sony’nin yeni sanal gerçeklik başlığında ilk sırayı üstleniyor. Eleştirmenler ve oyunseverlerden tam not alan oyun, sandbox türünde heyecan dolu bir deneyim vaat ediyor.

    1. cyubeVR
    2. Beat Saber
    3. Pavlov
    4. Arizona Sunshine 2
    5. Among Us VR
    6. Horizon Call of the Mountain
    7. Creed: Rise to Glory – Championship Edition
    8. Job Simulator
    9. Kayak VR: Mirage
    10. Crossfire: Sierra Squad

    Mart ayında en çok indirilen PlayStation VR oyunları

    Just Add Water tarafından geliştirilen ve Rebellion Developments imzasıyla karşımıza çıkan Sniper Elite VR, Oculus Quest’teki popülaritesine benzer bir şekilde PSVR platformunda da adından sıkça söz ettiriyor. Popüler sanal gerçeklik oyunu, oyunseverleri İtalyan direnişi sırasında bir keskin nişancı olarak nefes kesici bir maceraya davet ediyor.

    1. Sniper Elite VR
    2. Batman: Arkham VR
    3. Creed: Rise to Glory
    4. Goalkeeper VR Challenge
    5. Job Simulator
    6. ASTRO BOT Rescue Mission
    7. Beat Saber
    8. Horror Adventure : Zombie Edition (VR)
    9. The Elder Scrolls V: Skyrim VR
    10. The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

    Peki ya sizin PlayStation dünyasında oynamaya doyamadığınız favori oyunlarınız hangileri? Yorumlar bölümünden bizlerle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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