Mark Zuckerberg, Meta Quest 3’ün Apple Vision Pro’dan daha iyi olduğunu savundu

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Meta Quest 3 cihazının Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığından daha iyi olduğunu savundu. Popüler sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda iki cihaz arasında karşılaştırma yapan tecrübeli yönetici dikkatleri üzerine çekti. Quest 3’ün avantajlı noktalarını vurgulayan Zuckerberg, ürünlerinin Apple’ın AR/VR cihazından neden daha üstün olduğunu detaylıca anlattı.

Zuckerberg’e göre Apple, diğer segmentlerde gerçekleştirmiş olduğu başarısını karma gerçeklik başlığında elde edemeyebilir. Başta 3 bin 500 dolarlık yüksek fiyatı olmak üzere bir dizi sebeple rakiplerinin gerisinde kaldığı öne sürülen cihaz, bu pazarda liderliği Meta’ya kaptırabilir. Peki ya bu gerçekten de olası mı? İşte Zuckerberg’in açıkladığı o faktörler…

Zuckerberg, Apple Vision Pro’ya meydan okudu

Zuckerberg’in açıklamasına göre Apple, daha yüksek çözünürlük kalitesine sahip bir ekran sunabilmek adına bazı durumlardan ödün vermek zorunda kaldı. Cihazda 4K ekran deneyimi sunmak için şirketin kullanıcı konforu ve ürün ergonomisi gibi konularda sınıfta kaldığını dile getirdi. Zuckerberg konuyla alakalı olarak şu ifadelerde bulundu:

“Apple’ın yeni bir kategoride lider olup olmayacağını sorgulamaya cüret ettiğinde bazı fanboyların üzüldüğünü biliyorum, ancak gerçek şu ki, her nesil bilgisayar teknolojisinin bir açık bir de kapalı modeli vardır. Ve evet, mobilde Apple’ın kapalı modeli kazandı. Ancak her zaman bu böyle değildir. PC dönemine geri dönerseniz kazanan Microsoft’un açık modeliydi. Gelecek nesilde Meta açık model olacak ve ben gerçekten açık modelin tekrar kazandığından emin olmak istiyorum. Gelecek henüz yazılmadı.”

Mark Zuckerberg, Meta Quest 3 cihazının Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığına göre avantajlarını sıraladı. Bunlar arasında ilk basamakta Meta ürününün Vision Pro’ya göre 7 kat daha ucuz olması yer alıyor. Bilindiği üzere Apple’ın modeli 3 bin 500 dolarlık yüksek bir fiyattan alıcılara hitap ediyor. Zuckerberg’in sıraladığı tüm faktörler ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Meta Quest 3, Apple Vision Pro’dan 7 kat daha ucuzdur. Tıpkı Apple Vision Pro gibi Meta Quest 3’te de büyük ekranlarla yüksek kaliteli geçiş sunulmaktadır. Meta Quest 3 çok daha rahat bir kullanıma sahiptir ve Vision Pro’dan 120 gram daha hafiftir. Quest 3’te hareket ettiğinizde yolunuza çıkan hiçbir kablo yoktur. Meta ürününde Görüş alanı daha geniş ve ekran daha parlaktır. Apple Vision Pro’da hareket ettiğinizde hareket bulanıklığı vardır. Quest 3 ise çok daha canlı bir deneyim sunar. Quest 3’ün el takibi daha doğrudur. Meta cihazının sürükleyici içerik kütüphanesi çok daha derindir. Quest 3 ile YouTube videosu izleyebilir veya Xbox oynayabilirsiniz.

Mark Zuckerberg bu açıklamasıyla Apple’a karşı adeta bir savaş başlattı. Apple’dan Zuckerberg’e bir cevap gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.