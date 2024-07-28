Lenovo’nun yeni CTO’su bir Türk oldu: Dr. Tolga Kurtoğlu kimdir?

Lenovo şirketinin yeni CTO’su yani Teknoloji Yöneticisi bir Türk oldu. Etkileyici bir kariyere sahip olan Dr. Tolga Kurtoğlu, küresel teknoloji devinin teknoloji vizyonunu genişletmek ve yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırmakla görevli olacak.

İzmir doğumlu bir makine mühendisi olan Dr. Tolga Kurtoğlu, yaklaşık yedi yıldır şirketin CTO koltuğunda oturan Dr. Yong Rui’nin koltuğuna oturacak. Rui ise şirkette yeni bir bölüm olarak karşımıza çıkan ve teknolojide ortaya çıkan eğilimleri öngörmekle görevlendirilen Emerging Technology Group departmanının başına geçecek.

Kurtoğlu, Lenovo’nun yapay zeka hedeflerini büyütecek

Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Kurtoğlu’nun şirketin yapay zeka konusundaki ilerlemelerini yöneteceğini ve gelecek vizyonunu şekillendireceğini ifade etti. Yang’ın açıklaması şu şekilde oldu:

Yapay zekada benzersiz bir fırsatı benimserken, küresel bir teknoloji devi olarak hedeflerimizi daha da gerçekleştirmemize ve yapay zeka liderliğimizi ileriye taşımamıza yardımcı olması için Tolga’yı Lenovo’ya davet etmekten mutluluk duyuyorum. Donanım, yazılım ve yapay zeka teknolojilerindeki deneyimi, inovasyon liderliğimizi ve tüm odak noktaları için daha akıllı yapay zekayı daha da güçlendirecek.”

Dr. Tolga Kurtoğlu ilerleyen süreçte Lenovo’nun gücünü daha da artırmak için rol üstleneceğini dile getirerek şu sözleri paylaştı:

“Uzun zamandır Lenovo’nun inovasyona olan cesur bağlılığı nedeniyle uzaktan hayranlık duyuyorum. Tüm tüketicilerin ve şirketlerin yapay zekanın potansiyelini kavradığı bir zamanda, Lenovo’nun portföyünün gelişimini daha da hızlandırmak ve sektörleri dönüştüren ve bireyleri güçlendiren güçlü, esnek ve sorumlu yapay zeka çözümleri sunmak için dünyanın dört bir yanındaki araştırma ekipleriyle çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Son olarak Dr. Yong Rui, pozisyonunu Kurtoğlu’na devretmesi ve şirketin yeni departmanı ile ilgili şu sözleri aktardı:

“Teknoloji sektörü için çok sayıda yeni dönüştürücü ve ortaya çıkan teknolojinin yaşam, çalışma ve iş yapma biçimimizi değiştireceği kritik bir zamandayız. Kariyerim boyunca yeni teknolojileri kuluçkaya yatırma ve ticarileştirme konusunda tutkuluydum ve Lenovo’nun yeni Ortaya Çıkan Teknoloji Grubu’na liderlik etmekten heyecan duyuyorum.”

Yeni Lenovo CTO’su Dr. Tolga Kurtoğlu kimdir?

1976 yılında İzmir’de doğan Kurtoğlu, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktna sonra ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü tamamladı. 2001’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı ve 2007’de Austin Texas Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.

ABD’deki eğitim süreci devam ederken de belirli kurumlarda çalışan Kurtoğlu, 2001’de Dell şirketinde tasarım mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında ise NASA bünyesinde araştırmacı olarak çalışmalarına devam etti. 2010’da NASA’dan ayrılıp Xerox PARC firmasına geçen isim, başlangıçta burada Ar-Ge yöneticisi, Direktör ve Başkan Yardımcısı pozisyonlarında çalıştı. 2017’de ise Xerox PARC’ın CEO’su oldu.

Görkemli bir kariyere sahip olan Dr. Tolga Kurtoğlu’nun son adresi ise Lenovo oldu. İlerleyen süreçte Lenovo’nun CTO koltuğunda oturacak tecrübeli yönetici, burada yapay zeka ve yeni teknolojiler üzerine çalışmalarda bulunarak şirketin gelecek vizyonunu belirleyecek.