iPhone kullanıcıları iOS 17.2.1’deki can sıkıcı hatalardan şikayet ediyor

Teknoloji devi Apple kısa süre önce hata düzeltmelerine odaklanan yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 17.2.1 güncellemesini kullanıcılara sunan şirket, aynı zamanda iPadOS ve macOS için de yine aynı gün güncellemeler yayınlayarak iPhone, iPad ve Mac cihazlarda yer alan önemli hataları ortadan kaldırdı. Fakat gelen son raporlar, güncellemenin bazı problemlere çözüm üretse de ortaya başka hatalar çıkardığına işaret ediyor.

Kısa süre önce Apple’ın iPhone kullanıcıları için yayınladığı iOS 17.2.1’in sürüm notlarına göre yeni yazılım, kullanıcıların uzun süredir şikayet ettiği pil tüketimi problemini ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Fakat gelen geri bildirimlere kullanıcılar hala daha aynı hatayla karşılaşıyor. Şirket, yakında yayınlayacağı güncellemeyle mevcut hataların tümünü gidermeyi amaçlıyor.

iOS 17.2.1 birçok yeni hatayı ortaya çıkardı

Bir önceki güncellemede Apple, pilin daha çabuk bitmesine sebep olabilecek bir sorunu giderdiğini açıklamıştı. Dünya genelinde kullanıcıların batarya sorunları yaşadığı bilinirken, ne yazık ki yeni güncelleme de bu soruna çare olamadı. Üstelik kullanıcıların karşılaştıkları tek hata da pil sorunuyla ilgili değildi. Bunun yanı sıra hücresel bağlantı tarafında da yeni hatalar ortaya çıktı.

Apple’ın resmi destek forumunda kullanıcılar tarafından aktarılan geri bildirimlere göre iOS 17.2.1 güncellemesi hücresel bağlantı ile ilgili yeni sorunlara sebep oluyor. Birçok kişi, yeni güncellemeyi indirdikten sonra kullandıkları cihazların kablosuz ağ sağlayıcılarıyla bağlantıyı kestiği aktarıldı. Şimdilik şirket konuya ilişkin ne yazık ki resmi bir açıklamada bulunmadı. Fakat hızla artan bu şikayetler, sorunun oldukça büyük olduğunu gözler önüne sermeye yardımcı oluyor.

iOS 17.3 ile mevcut hatalar çözülecek

Şimdilik geçici bir şekilde de olsa hücresel bağlantı sorununu çözmek isteyen kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar sayfasından ağ ayarlarını sıfırlayabilir. iOS 17 işletim sisteminin piyasaya çıkmasından yaklaşık üç ay sonra hala daha hata düzeltmelerine odaklanmaya devam eden şirket, şu anda Beta aşamasında olan ve çok yakında kararlı sürümüyle yayınlanması beklenen iOS 17.3 güncellemesinde söz konusu hataları çözmeyi planlıyor.

Son olarak özellikle de iPhone 15 serisi akıllı telefon modellerine sahip olan kullanıcıların cihazlarında aşırı pil tüketimi ve hücresel ağ bağlantı sorunlarının yanı sıra ayrıca aşırı ısınma sorunuyla da karşı karşıya olduğu görüldü. Kullanıcılar bu hataların daha önce olmadığını, yeni güncellemeyi indirdikten sonra bunlarla karşılaştıklarını aktardı.