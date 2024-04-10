iPhone 16 serisi pil kapasiteleri ortaya çıktı: Plus modeli hayal kırıklığı yaşatacak

Teknoloji devi Apple her yıl olduğu gibi yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini bu yıl da Eylül ayında piyasaya sunacak. Heyecanla beklenen performans canavarı telefonlar için geri sayım başladı. Tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen modeller, pek çok konuda tüketicilerin beklentisini artırmış durumda. Gelen son haberler, iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesinin pil kapasiteleri ile ilgili akıllardaki soru işaretleri ortadan kaldırıyor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone modelleri için daha güçlü bataryalar getirmeyi planlıyor. Seride yer alacak üç cihazın pil kapasitesi konusunda önemli artışlar elde edeceği belirtilirken, bir modelin ise bu noktada tüketicileri hayal kırıklığına uğratacağı ortaya çıktı. Tahminlere göre iPhone 16 Plus’ın bataryası, cihazın selefi olarak bilinen iPhone 15 Plus’tan daha küçük olarak gelecek.

iPhone 16 Plus selefine göre daha düşük bir pile sahip olacak

Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan Ovo Baby Sauce Ovo adlı kullanıcının paylaştığı bilgilere göre Apple, iPhone 16 Plus modeli haricinde yeni akıllı telefon serisinde yer alan tüm cihazlarda daha büyük pil kapasiteleri tercih edecek.

Apple’ın iPhone 16 Plus hariç diğer modellerinde pil kapasitesini artırmayı planladığı vurgulanıyor. Serinin standart modelinde yüzde 6’lık bir artış beklenirken; iPhone 16 Pro ve Pro Max cihazlarında ise sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 5’lik artışlar göreceğimiz öne sürülüyor. Bu bağlamda iPhone 16 serisi pil kapasiteleri ile ilgili olarak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

iPhone 16: 3.561 mAh pil kapasitesi (yüzde 6 artış)

3.561 mAh pil kapasitesi (yüzde 6 artış) iPhone 16 Plus: 4.006 mAh pil kapasitesi (yüzde 9 düşüş)

4.006 mAh pil kapasitesi (yüzde 9 düşüş) iPhone 16 Pro: 3.355 mAh pil kapasitesi (yüzde 2,5 artış)

3.355 mAh pil kapasitesi (yüzde 2,5 artış) iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh pil kapasitesi (yüzde 5 artış)

Apple, iPhone 16 Pro Max’i öne çıkarmak istiyor

Apple’ın iPhone 16 Plus için uygulayacağı öne sürülen bu dikkat çekici karar, iddialara göre iPhone 16 Pro Max’i öne çıkarmak için gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere şu anda en iyi pil performansına sahip iPhone modeli olarak iPhone 15 Plus cihazına işaret ediliyor. Ancak şirketin bunun yerine en üst seviye cihazını bu unvanla onurlandıracağı aktarılıyor.

iPhone 16 Pro Max cihazını her anlamda serinin en üst modeli olarak konumlandırmayı amaçlayan Apple, gelişmiş kamera deneyimi ve yüksek performans gibi ayrıcalıkların yanı sıra en uzun pil ömrü vaadini de bu cihaza bağlayacağı ifade ediliyor.