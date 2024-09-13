iPhone 16 serisi ön siparişleri başladı! İşte fiyat listesi

Teknoloji devi Apple bu Pazartesi merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesinin üyeleri olan iPhone 16 modellerini piyasaya duyurdu. Önemli iyileştirmelerle karşımıza çıkan cihazlar kısa sürede dünya çapında adeta ilgi odağı haline geldi. iPhone 16 serisi ön siparişleri ise bugün itibariyle başladı.

iPhone 16 satın almak isteyen kullanıcılar saatlerdir ülkemizde Apple Store platformunun açılmasını bekliyor. Bugün saat 15:00 itibariyle ön siparişe açılan üst düzey akıllı telefon serisi yoğun bir ilgi görüyor. Türkiye’deki fiziksel Apple mağazalarında da benzer ilgilerle karşılaşan şirket, 64 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla yeni telefonlarını tüketicilerle buluşturuyor.

iPhone 16 fiyatları

Apple’ın performans canavarı yeni üst düzey telefon serisi iPhone 16 modellerinin ön siparişleri bugün başladı. 64 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkan modeller, standart modelde 79 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor. iPhone 16 Plus modelleri ise 73 bin 999 TL ile 88 bin 999 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Cihazların fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 16 (128 GB): 64.999 TL

64.999 TL iPhone 16 (256 GB): 69.999 TL

69.999 TL iPhone 16 (512 GB): 79.999 TL

79.999 TL iPhone 16 Plus (128 GB): 73.999 TL

73.999 TL iPhone 16 Plus (256 GB): 78.999 TL

78.999 TL iPhone 16 Plus (512 GB): 88.999 TL

iPhone 16 Pro fiyatları

Apple Store platformunda ön siparişleri başlayan iPhone 16 Pro modellerinin fiyatları 82 bin 999 TL’den başlıyor. 512 GB’lık sürüm ise 97 bin 999 TL’ye satılıyor. Serinin en güçlü seçeneği olan iPhone 16 Pro Max ise 99 bin 999 TL’den 119 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max’in fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone 16 Pro (128 GB): 82.999 TL

82.999 TL iPhone 16 Pro (256 GB): 87.999 TL

87.999 TL iPhone 16 Pro (512 GB): 97.999 TL

97.999 TL iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL

107.999 TL iPhone 16 Pro Max (256 GB): 99.999 TL

99.999 TL iPhone 16 Pro Max (512 GB): 109.999 TL

109.999 TL iPhone 16 Pro Max (1 TB): 119.999 TL

Peki ya siz bugün ön siparişleri başlayan iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu cihazlardan bir tanesini satın almayı düşünseydiniz hangi model sizin için daha uygun olurdu? Görüş ve fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.