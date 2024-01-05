iPhone 16 Pro, 48 MP ultra geniş açılı lensle gelecek

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz aylarda iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürdü. Kısa sürede dünya çapında büyük bir ilgi gören bu modeller, Eylül ayında yerini yeni amiral gemisi cihazlara bırakacak. Serinin yeni modelleri için şirket şu anda geliştirme sürecine devam ederken, ortaya çıkan son bilgiler ise iPhone 16 Pro serisi modellerinin 48 MP ultra geniş açılı lense sahip olabileceğine işaret ediyor.

iPhone 15 serisi piyasaya çıkalı henüz kısa bir süre geçmesine rağmen, dikkatler şimdiden şirketin bir sonraki üst segment modellerine çevrilmiş durumda. Merakla beklenen iPhone 16 serisiyle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı haberi ortaya çıktı. Fakat gelen son dedikodular, iPhone 16 Pro ve Pro Max seçeneklerinin mobil fotoğrafçılar için gelişmiş bir performansa kapı aralayacağını vurguluyor.

iPhone 16 Pro modellerinin kamera detayları ortaya çıktı

Ünlü analist Ming Chi-Kuo’nun iddialarına göre merakla beklenen iPhone 16 serisinin Pro modelleri, yeni 48 MP ultra geniş açılı lens ile karşımıza çıkacak. Bu yüksek çözünürlük kalitesine sahip olan sensör, geniş açılı mercekle çekilen görüntülerin çok daha keskin bir şekilde görünmesine katkıda bulunacak. Bununla birlikte etkileyici manzara fotoğrafları ve ince ayrıntılar için makro fotoğrafçılık özelliklerine de ev sahipliği yapacak.

Apple’ın Eylül ayında tanıttığı iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesinin Pro seçenekleri şu anda 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lensler taşıyor. Şirketin bu sensörleri 48 MP’lik yeni kameralarla değiştirmesi, tüketiciler için oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şimdiden bu teknoloji, mobil fotoğrafçılar için büyük bir heyecan yarattı.

Artan çözünürlük kalitesine rağmen yine de piksel gruplama teknolojisinden dolayı ortaya çıkan görüntüler hala 12 MP ya da 24 MP’lik bir çıktıyla karşımıza çıkacak. Bu teknolojiyle beraber piksel başına bilgi miktarını artırmaya ve özellikle de düşük ışık senaryolarında bile üst düzey görüntü kalitesi elde etmenize imkan sağlanacak. Dolayısıyla serinin Pro seçeneklerini gece fotoğrafçılığı konusunda etkileyici bir deneyim bekliyor olacak.

Son olarak iddialara göre şirket, telefoto lenslerde 12 MP’lik sensörler tercih etmeye devam edecek. Heyecanla beklenen iPhone 16 Pro ailesi, iPhone 15 Pro Max’te de yer alan 5x optik yakınlaştırma desteğini koruyacak.