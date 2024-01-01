iPhone 16 Pro serisi ekran özellikleri ortaya çıktı

2020 yılında piyasaya çıkan iPhone 12 serisinden bu yana akıllı telefonlarında tasarım konusunda radikal hamlelerde bulunmayan teknoloji devi Apple, yakında önemli bir hamlede bulunabilir. İddialara göre şirket, 2024 yılında gerçekleştireceği büyük Eylül ayı lansmanında, üst düzey özelliklere sahip olacak iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran ile ilgili ciddi değişikliklere gidecek.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre Apple’ın bu yılın Eylül ayında piyasaya tanıtacağı yeni telefon serisinin Pro modelleri, iPhone 15 Pro ve Pro Max’e göre daha büyük ekranlara sahip olacak. Fakat elbette ki şirketin ekran konusundaki iyileştirmeleri bununla sınırlı kalmayacak. Ayrıca şirket daha büyük bir gövde tasarımı da sunacak. Böylelikle telefonlara ek bileşenler dahil edilmesi ya da pil kapasitesinin genişletilmesi gibi adımlar izlenebilecek.

iPhone 16 Pro ve Pro Max’in ekran detayları sızdırıldı

İddialara göre merakla beklenen yeni iPhone 16 Pro serisi modelleri, gelişmiş bir ekran deneyimine kapı aralayacak. 8,25 mm ile iPhone 15 Pro’ya göre aynı kalınlığı koruyacak olan cihaz 149,6 mm yükseklik, 71,45 mm uzunluk, 194 gram ağırlık ve 6,3 inç (159,31 mm) ekran boyutu sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 15 Pro’da 146,6 mm yükseklik, 70,60 mm uzunluk, 187 gram ağırlık ve 6,1 inç (155,38 mm) ekran boyutu bulunuyor.

iPhone 16 Pro Max’te ise 6,9 inç (174,06 mm) ekran boyutu, 8,25 mm kalınlık, 163 mm yükseklik, 77,58 mm uzunluk ve 225 gram ağırlık olacak. Yine karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 15 Pro Max cihazı yine 8,25 mm’lik kalınlıkla gelirken, bundan farklı olarak 159,99 mm yükseklik, 76,70 mm uzunluk, 6,7 inç (169,98 mm) ekran boyutu ve 221 gram ağırlık bulunuyor.

Şirketin yalnızca ekran boyutu konusunda değil, ekran teknolojisi ile ilgili de önemli hamlelerde bulunacağı tahmin ediliyor. İddialara göre şirket, yeni amiral gemisi serisinde OLED ekranlarda parlaklığı artırmak ve ayrıca pil tasarrufu sağlamak üzere mikro lens teknolojisini kullanmak istiyor. Uzun yıllardır iPhone’lara ekran bileşenleri tedarik eden Samsung ekibinin şu anda yeni iPhone 16 serisi için malzeme seti üzerinde çalıştığı aktarılıyor.

Elbette ki şimdilik iPhone 16 serisi ile ilgili net bir tahminde bulunmak için oldukça erken. Bunlar şu anda yalnızca birer iddiadan ibaretken, konuya ilişkin resmi açıklamanın ancak Eylül ayında yapılacak olan lansman etkinliğinde gerçekleşeceği düşünülüyor. Bilindiği üzere Apple şimdiye kadar bu tarz iddiaların hiçbirine yanıt vermeyerek genellikle lansmanı beklemeyi tercih etti.