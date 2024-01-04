Honor X50 GT tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor X50 GT bugün resmen tanıtıldı. Şimdiye kadar birçok sızıntı iddiasıyla gündeme gelen akıllı telefon modeli, Çin pazarında piyasaya duyuruldu. Uygun fiyata üst düzey bir performans vaat eden cihaz, geçen yıl raflara gelen Honor X40 GT’nin halefi niteliğinde karşımıza çıkıyor.

Arka tarafta ortalanan dikey bir şerit tasarımı ve dairesel bir kamera setiyle gelen cihaz, ileri seviye bir dayanıklılık için SGS sertifikasında beş yıldız elde ederek düşme ve çarpma gibi potansiyel tehlikelere karşı büyük bir direnç vaat ediyor. Uzun süredir beklenen model, Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipi, 16 GB RAM kapasitesi ve mobil fotoğrafçılar için 108 MP’lik ana kamerasıyla öne çıkıyor.

Honor X50 GT özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarj destekli 5.800 mAh pil

Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.2 ve USB-C bağlantı noktası

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzü

Gelişmiş bir ekrana sahip olan Honor modelinde 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk derinliği, 1.920 Hz PWM karartma, 1.200 nit tepe parlaklık oranı ve ekran altı parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Ön kısımda delik çentik tasarımına alan açan şirket, 6,78 inç kavisli OLED ekran ile üst düzey bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanına izin veren Honor X50 GT modelinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipi bulunuyor. Bununla birlikte cihaz, yüksek sıcaklardan etkilenmeden daha uzun süre tutarlı bir performans sunmak adına 5.100 mm2’lik bir termal dağıtım ünitesi taşıyor.

Mobil fotoğrafçılar için gelişmiş bir kamera performansı sunan şirket, arka tarafta dairesel bir modül içinde 108 MP Samsung HM6 ana kameraya yer veriyor. Buna ek olarak çift kamera modülünde 2 MP’lik bir makro lens bulunuyor. Ön kısımda ise 8 MP selfie kamerası taşınıyor. 35 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.800 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazda Android 13 işletim sistemini temel alan MagicOS 7.2 arayüzü hizmet veriyor.

Honor X50 GT fiyatı

İlk olarak Çin pazarında raflara gelmeye başlayan Honor X50 GT’nin fiyatı belli oldu. Midnight Black ve Star Wing God of War olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen model, 2.100 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla listelenecek. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL’ye tekabül ediyor.