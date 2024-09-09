Teknoloji devi Apple bu akşam “It’s Glowtime” etkinliğini düzenleyecek. Merakla beklenen etkinlikte şirket yeni nesil çeşitli ürün gruplarını dünyaya tanıtacak. Etkinliğin en büyük yıldızı elbette ki yeni amiral gemisi iPhone 16 serisi olacak.

Heyecanla beklenen amiral gemisi telefon ailesi dört modelden oluşacak. Bu modeller iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’ten oluşacak. Ayrıca şirket etkinlikte Apple Watch ve AirPods serilerine de eklemeler yapabilir. AirPods Max’in uzun zamandır beklenen yeni nesli muhtemelen bu akşam tüketicilere duyurulacak.

Peki ya iPhone 16 lansman etkinliği nasıl izlenir? Apple’ın bir dizi yeni ürününü piyasaya duyuracağı heyecan dolu organizasyonu internetten gerçek zamanlı olarak takip etmek mümkün olacak. It’s Glowtime etkinliğinin merak edilen tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

Apple’ın iPhone 16 etkinliği internetten nasıl izlenir?

Apple etkinliği 9 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20:00’te gerçekleşecek. Şirket her zaman olduğu gibi ürünlerini kullanan kullanıcıların konferansı doğrudan Apple TV uygulaması üzerinden izlemelerine olanak tanıyacak. Android cihazı olan, Windows veya Linux PC’de izlemeyi düşünen diğer kullanıcılar ise konferansı Apple’ın resmi web sitesi veya YouTube kanalı üzerinden takip edebilecek.

İnternet üzerinden online bir şekilde takip edebileceğiniz etkinlik birçok heyecan dolu yeni ürüne ev sahipliği yapacak. Apple’ın etkinlikte duyuracağı ürünlerin şunlar olacağı tahmin ediliyor:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

Apple etkinliğinden neler bekleniyor?

Amiral gemisi iPhone 16 serisi bugünkü etkinliğin en önemli figürlerinden biri olacak. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri yakalama düğmesi ve A18 çipi gibi büyük yeniliklerle gelecek. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ise yeni bir 48 MP ultra geniş kamera, daha ince kenarlı daha büyük ekran, aynı yakalama düğmesi ve A18 Pro çipini getirecek.

Öte yandan Apple etkinlikte yeni akıllı saat modellerini de karşımıza çıkaracak. Üst düzey özelliklere sahip olacak Apple Watch Ultra 3 dikkatleri üzerine çekecek. Bununla birlikte ayrıca Apple Watch Series 10 ve Apple Watch SE 3 cihazları da tüketicilerle buluşacak. Aynı zamanda firmanın yeni kablosuz kulaklığı AirPods 4 de yine aynı etkinlikte tanıtılabilir.