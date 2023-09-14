iPhone 15 Pro RAM kapasitesi Geekbench’te doğrulandı

Teknoloji devi Apple, Salı günü Steve Jobs Theatre’da gerçekleşen ve internet üzerinden canlı olarak dünya çapında yayınlanan Wonderlust etkinliğinde yeni ürünlerini hayranlarıyla buluşturdu. Etkinliğin ana kahramanı uzun bir süredir pek çok mobil kullanıcının heyecanla beklediği iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi oldu. Dört modelden oluşan seri, dikkat çeken yeni özellikleriyle şimdiden büyük bir ilgi topladı. Yıllar sonra Apple’ın Lightning standardından vazgeçip USB-C’ye geçiş yaptığı ve aynı zamanda ilk kez iPhone 14 Pro serisinde görülen Dinamik Ada tasarımını bu kez tüm modellerde sunduğu cihazlar, teknoloji gündemini adeta domine etti.

Etkinlikte şirket, alışık olduğumuz bir şekilde yeni akıllı telefon modellerinin RAM miktarını açıklamadan kaçındı. Ancak resmi duyurunun ardından iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazları bazı kıyaslama testlerine tabi tutuldu. Yeni Apple A17 Pro çipinin işlem gücü bu testlerde kendini gösterdi. Bununla birlikte iPhone 15 Pro serisinin RAM kapasitesi de ortaya çıkmış oldu. İşte detaylar…

iPhone 15 Pro ve Pro Max’in RAM miktarı ortaya çıktı

Geekbench’ten elde edilen verilere göre iPhone 15 Pro cihazı iPhone 16.1 kod adı ile karşımıza çıkıyor ve model varsayılan olarak 8 GB RAM kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan cihazın 3,78 GHz hızında çalışan altı çekirdekli bir CPU’ya sahip olduğu ve iOS 17 işletim sistemiyle performans gösterdiği de ekleniyor.

Geekbench verilerine göre iPhone 15 Pro tek çekirdek testinden 2908, çoklu çekirdek testinden ise 7238 puan aldı. Genel anlamda bu puanlar iPhone 14 Pro modelinin tek çekirdekte 2642 ve çoklu çekirdekte 6739 puan alması ile elde edilen puanlardan daha yüksek bir sonuç kaydediyor.

iPhone 15 Pro Max cihazı ise Geekbench’te iPhone 16.2 kod adıyla dikkat çekiyor. Serinin en güçlü modeli olarak lanse edilen ürün, altı çekirdekli CPU’ya ek olarak yine 8 GB RAM’le geliyor. Cihaz tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerden sırasıyla 2846 ve 7024 puan alıyor.

Geçen sene piyasaya çıkan iPhone 14 Pro Max ise Apple A16 Bionic işlemcisiyle tek çekirdekte 2546 ve çok çekirdekte 6631 puana sahip olmuştu. Dolayısıyla yeni Apple A17 Pro çipi kullanıcılara daha iyi bir performans vaat ediyor. CPU tarafında A16 Bionic’ten yüzde 10 oranında daha hızlı olduğunu gösteren çip, GPU’da ise yüzde 20’ye kadar daha güçlü olduğunu doğruladı.