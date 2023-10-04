iOS 17.1 beta 2 güncellemesi çıktı

Teknoloji devi Apple geçen hafta iOS 17.1’in ilk beta sürümünü piyasaya sundu. Aradan geçen bir haftalık zaman diliminin ardından şirket, şimdi ise iOS 17.1 beta 2 ile hayranlarının karşısına çıktı. Bununla beraber iPadOS 17.1, macOS 14.1, watchOS 10.1 ve tvOS 17.1’in de ikinci betaları yayınlandı.

Yeni Apple güncellemesi beta programına kayıtlı kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından merakla beklenmekteydi. Bugün itibariyle cihazlara güncelleme şimdiden büyük bir ilgiye sahip oldu. iOS 17.1 Beta 2’in yapı numarası 21B5056e olarak belirtildi. iPadOS’un 21B5056e, macOS’un 23B5056e, watchOS’un 21S5053f ve son olarak tvOS’un 20K5054e olarak açıklandı. Peki ya son güncelleme neler vaat ediyor? İşte tüm ayrıntılar…

iOS 17.1 beta 2 ile gelen yenilikler neler?

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte beta programına kayıtlı kullanıcılar ve geliştiriciler için bazı ilgi çekici özellikler sunuldu. Bunlar arasında en dikkat çeken yenilik, Standby modu olarak biliniyor. Bu özellikle birlikte, ekranın bir süre sonra kapanmasından hoşlanmayan kullanıcılar için çözüm sunulacak. Kullanıcılar ekranın 20 saniye sonra otomatik bir şekilde kapanıp açılabilmesine izin verebilecek. Fakat bu özelliğe yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri ulaşabilecek.

iOS 17.1 beta 2 yazılımı aynı zamanda iOS 17.1’in ilk betasında bulunmayan zil seslerini ve diğer sesleri de geri getiriyor. iOS 17.1 beta 2’nin sunduğu tüm özellikler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Standby modu: iPhone’unuzu standby moduna aldığınızda, ekranın parlaklığı otomatik olarak azalıyor. Bu güncelleme ile standby modundayken ekranın parlaklığını daha da azaltmak için yeni bir seçenek eklendi.

iPhone’unuzu standby moduna aldığınızda, ekranın parlaklığı otomatik olarak azalıyor. Bu güncelleme ile standby modundayken ekranın parlaklığını daha da azaltmak için yeni bir seçenek eklendi. Zil sesleri: iPhone cihazlarına 20 yeni zil sesleri eklendi.

iPhone cihazlarına 20 yeni zil sesleri eklendi. Diğer özellikler: Bu güncelleme ile birlikte bir dizi hata ve soruna yönelik düzeltmeler ve iyileştirmeler sunuluyor.

Yeni iOS güncellemesini akıllı telefonunuza yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak indirmeniz mümkün. Bunun için pil seviyenizin en az yüzde 50 seviyesinde bulunmalı ve sonrasında aşağıdaki adımları takip etmelisiniz: