iOS 17.0.3 çıktı: iPhone 15 Pro aşırı ısınma sorunu çözüldü

Teknoloji devi Apple’ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni nesil amiral gemisi iPhone 15 akıllı telefon ailesi, kısa bir süre içinde dünya çapında büyük ilgi uyandırdı. Türkiye’de de yoğun bir ilgi gören cihaz, ne yazık ki son günlerde bazı kritik problemlerle gündeme geldi. iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları, cihazda aşırı ısınma sorunu olduğunu bildirdi. Bu iddiaları doğrulayan şirket, yakında gelecek bir güncellemeyle sorunun çözüleceğini açıkladı. Nihayet beklenen gün geldi ve iOS 17.0.3 güncellemesi piyasaya çıktı.

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte iPhone 15 Pro modellerinde görülen sorunun nihayet önüne geçildi. Aşırı ısınma problemi konusunda yoğun bir şikayetle karşılaşan şirket bu konuda elini çabuk tuttu ve güncellemeyle birlikte sorunu çözüme kavuşturdu.

iOS 17.0.3 güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple’ın resmi internet sitesinde yeni iOS güncellemesi ile ilgili olarak şu açıklamaya yer veriliyor: “Bu güncelleme, önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemelerini içerir ve iPhone’unuzun beklenenden daha fazla ısınmasına neden olabilecek bir sorunu giderir.”

iOS ve iPadOS’un yeni sürüm notlarında 21A360 sürümünün sistemdeki güvenlik açıklarına yönelik iki düzeltme getirdiği vurgulanıyor. Bunlardan ilki çekirdekte, ikincisi ise WebRTC’de yer alıyor. Öte yandan güncellemenin ana figürü olan aşırı ısınma problemi ise Apple’a göre iOS 17 kurulduktan sonra Spotlight ve Fotoğraflar’ın yeniden indekslenmesi gibi işlemlerden, iOS2ta belirtilmeyen bir hatadan ve yeni sürümleri çıkan Uber ve Instagram gibi üçüncü parti uygulamalarda görülen sorunlardan kaynaklanıyor.

iPhone 15 Pro’daki aşırı ısınma problemini önlemek için Ayarlar > Genel > Yazılım güncellemesi bölümüne giderek iOS 17’yi güncellemenin yanı sıra iPhone’unuzda Instagram’ın 303.3 veya daha yeni bir sürümünün ve Uber’in 3.582.10000 sürümünün bulunduğundan emin olun.

iOS 17.0.3 güncellemesi beklenildiği gibi iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde karşılaşılan aşırı ısınma problemi için geliyor. Ancak yine de Apple bu güncellemeyi iOS 17 güncellemesi alan tüm telefonlarına sunuyor. Ancak söz konusu iki modelden birine sahipseniz, güncellemeyi yüklemek konusunda acele etmeseniz de olur. iOS 17’yi destekleyen iPhone’lar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: