Instagram, Reels videoları için iOS’ta App Clip özelliğini tanıttı

Meta’nın popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Reels içeriklerini daha fazla internet kullanıcısına ulaştırmak için iOS işletim sisteminde App Clip özelliğini tanıttı. Bu sayede iPhone kullanıcıları, artık herhangi bir şekilde Instagram’ı indirmek zorunda kalmadan platformdaki kısa videoları izleme şansına sahip olacak.

iOS işletim sisteminin en son Beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik şimdiden büyük bir ilgi topladı. TestFlight üzerinden Beta programına kayıtlı olan kullanıcılar, uygulamanın 319.0.2 sürümünde App Clip özelliğiyle tanıştı. Instagram’ın tam sürümünü indirmeden Reels videolarını seyretme imkanına sahip olabileceğiniz bu işlev, adeta bir mini uygulama gibi son derece pratik biçimde kullanıcılara hizmet veriyor.

Instagram App Clip test ediliyor

Teknoloji devi Apple tarafından ilk kez WWDC 2020 etkinliğinde duyurulan App Clip özelliği, iPhone kullanıcıları için son derece pratik bir deneyime kapı aralıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, desteklenen uygulamaların temel fonksiyonları, uygulamayı indirmek zorunda kalmadan kullanma imkanına sahip oluyor.

9to5Mac’in haberine göre Instagram App Clip, kullanıcıların Instagram’ın ana uygulamasını indirmesini zorunlu kılmadan, uygulamadaki Reels videolarının keyfini çıkarmalarına imkan sağlıyor. Bu özellikten faydalanan kullanıcılar, platformun yerel arayüzünde, uygulamayı yüklememiş olsalar dahi Reels içeriklerini izleyebiliyor.

Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, arkadaşlarından bir Instagram Reels videosu için bağlantı linki aldığında, bunu internet tarayıcısı üzerinden açmak yerine doğrudan App Clip’te gösterecek. Burada yalnızca gönderilen bağlantıdaki Reels videosu değil, aynı zamanda kaydırmaya devam edildiğinde başka Reels içeriklerini de izlemelerine olanak tanınacak. Hatta kullanıcılar diledikleri videoları arkadaşlarıyla paylaşma şansına da ulaşacak.

Kullanıcılar altı Reels videosundan sonra App Store’a yönlendirilecek

Elbette ki bu özellik, Instagram’ın tüm özelliklerini kullanıcılara sağlamayacak. Şimdilik yalnızca Reels içeriklerine odaklanan App Clip desteği, altı kısa video izledikten sonra kapanacak. Daha fazla Reels içeriğine ulaşmak isteyen kullanıcılar için ise Instagram’ın ana uygulamasının indirilmesi tavsiye edilecek ve App Store mağazasına yönlendirilecek.

iOS için Instagram uygulamasına gelen bu ilgi çekici özellik, cihazlarında halihazırda Meta’nın popüler sosyal medya uygulamasını taşımayan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Şimdilik yalnızca Beta kullanıcılarıyla sınırlı tutulan bu işlev, muhtemelen çok yakında herkese açık kararlı sürümde de yayınlanacak.

Peki ya siz Instagram’ın bu yeni özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!