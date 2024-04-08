iMac rakibi Samsung All-In-One Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung masaüstü bilgisayar segmenti için yeni ürünü olan All-In-One Pro cihazını piyasaya sürdü. Apple’ın iMac serisine rakip olarak lanse edilen cihaz, kalbinde Windows işletim sistemini taşıyor. Etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan model, güçlü performansıyla segmentin öne çıkan seçeneklerinden biri olmayı hedefliyor.

Stand da dahil olmak üzere tüm yapısında alüminyum malzeme kullanılan cihaz, şık görüntüsünün yanı sıra ayrıca daha yüksek dayanıklılık da ortaya koyuyor. Intel Core Ultra çipleriyle gelişmiş bir performans vaat eden seçenek, ayrıca yapay zeka hizmetleriyle daha entegre bir hizmet sağlıyor.

Samsung All-In-One Pro teknik özellikleri

Intel Ultra 7 155H çipinden güç alan Samsung bilgisayarı, bu sayede yüksek işlem gücü gerektiren hizmetlerde yüksek üretkenlik sağlıyor. 4,8 GHz maksimum frekans, 24 MB önbellek ve yapay zeka işlemeye sahip işlemci, bilindiği üzere Intel tarafından geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sunulmuştu. Öte yandan cihazda Intel Arc ekran kartı yer alıyor.

Samsung All-In-One Pro cihazı 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanı sunuyor. 4K çözünürlüğe sahip 27 inç LED ekran sunan model, serinin bir önceki cihazına göre yüzde 13 oranında daha geniş bir alan sunuyor. Etkileyici bir tasarım ortaya çıkan cihaz, yalnızca 6,5 mm kalınlığıyla son derece şık görünüyor.

iMac rakibi olarak nitelendirilen Samsung All-In-One Pro paketinde aynı zamanda kablosuz fare ve klavye de yer alıyor. Klavyede göze çarpan en dikkat çekici unsur ise yeni Windows cihazlarında daha önce de gördüğümüz Copilot tuşu oluyor. Klavyede bulunan bu tuş, Microsoft’un üretken yapay zeka hizmeti Copilot’a hızlı bir şekilde ulaşmanıza yardım ediyor.

Cihazın bağlantı seçenekleri arasında iki Thunderbolt 4, bir USB.2, bir USB 2.0, bir HDMI, bir RJ24 Ethernet, hafıza kartı okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Aynı zamanda modelde Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 destekleri yer alıyor. İki entegre mikrofonla gelen ürün, yüksek çözünürlüklü webcam taşıyor. Son olarak cihazda Dolby Atmos ve AKG destekli dört hoparlör bulunuyor.

Mobil cihazlarla yüksek entegrasyon desteğine sahip olan Samsung cihazında, kulaklık sesini bilgisayar ile telefon arasında değiştirmenize imkan tanıyan Buds Auto Switch özelliği yer alıyor. Ayrıca bilgisayarınızdaki dosyaları hızlı bir şekilde telefonunuzla paylaşabileceğiniz Quick Share desteği sunuluyor.

Samsung All-In-One Pro fiyatı

Samsung’un yeni All-In-One bilgisayarı şu anda yalnızca Güney Kore pazarında satılıyor. İlerleyen haftalarda küresel pazara geleceği tahmin edilen cihazın satış fiyatı 1,99 milyon Won olarak açıklandı. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 47 bin TL’ye tekabül ediyor.