Huawei’nin yeni fiyat-performans telefonu Nova Y72 çıktı

Huawei yeni uygun fiyatlı telefonunu piyasaya sürdü. Etkileyici tasarımıyla hemen ilk bakışta dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, orta segmenti hedef alarak tüketiciler için fiyat-performans deneyimine odaklanıyor. Huawei Nova Y72 modelinin tüm merak edilen detayları resmen duyuruldu.

Huawei’nin yeni bütçe dostu akıllı telefonu şık tasarımının yanı sıra iddialı özellikleriyle de kendi segmentinde öne çıkmaya aday görünüyor. 50 MP ana kamerayla gelen cihaz, kullanıcı dostu bir deneyim için 6.000 mAh’lik geniş batarya kapasitesine ev sahipliği yapıyor.

Huawei Nova Y72 özellikleri

Boyutlar: 168,3 x 77,7 x 8,93 mm

168,3 x 77,7 x 8,93 mm Ağırlık: 207 gram

207 gram Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,75 inç IPS LCD ekran

İşlemci: Huawei Kirin 710

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP makro lens

Bağlantı: 4G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi ve USB-C

Batarya kapasitesi: 22,5 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı EMUI kullanıcı arayüzü

Yeni Huawei modelinde, şirketin daha önce piyasaya sürdüğü Enjoy 70 ile benzer bir tasarım karşımıza çıkıyor. HD+ çözünürlük kalitesine sahip ekranda 6,75 inç IPS LCD panel yer alıyor. Cihazın ön kısmında marka, su damlası çentiği sunuyor. Bu çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor.

Arka kısımda çift kamera setini şık bir modül tasarımıyla kullanıcılarıyla buluşturan Huawei, 50 MP ana kamerayla mobil fotoğrafçılık yeteneklerini gözler önüne seriyor. Buna ek olarak cihazda 2 MP makro sensör bulunuyor. 4G bağlantısıyla hizmet veren modelde Bluetooth 5.2 ve çift bantlı Wi-Fi destekleri sağlıyor.

6.000 mAh’lik dikkat çekici bir batarya kapasitesine sahip olan Huawei Nova Y72 modeli 22,5 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı EMUI arayüzüyle çalışan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanını birleştiriyor. Son olarak telefonda Huawei’nin geliştirdiği Kirin 710 yonga seti bulunuyor.

Huawei Nova Y72 fiyatı

İlk olarak Güney Afrika pazarında piyasaya çıkan Huawei Nova Y72’nin satış fiyatı resmen açıklandı. Cihazın 4 bin 999 Rand karşılığında raflarda yer alacağı duyuruldu. Bu rakamların güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 8 bin TL’ye tekabül ettiğini eklemekte yarar var.