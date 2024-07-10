Huawei Mate 60 serisi 10 milyon satış bandını geride bıraktı

Huawei’nin performans canavarı akıllı telefon ailesi satış rekorları kırmaya devam ediyor. Çinli teknoloji şirketinin geçen yıl piyasaya sürdüğü Huawei Mate 60 serisi Haziran ayı sonuna kadar 10 milyon adet satış gerçekleştirdi. Bu satışların Mate 60, Mate 60 Pro ve serinin en gelişmiş sürümü olan Mate 60 RS Porsche Design cihazlarını kapsadığı ifade ediliyor.

Geçen yılın son çeyreğinde serinin amiral gemisi ve şık tasarıma sahip modeli Mate 60 RS Ultimate Design cihazı yoğun bir taleple karşılaşmış ve etkileyici bir satış rekoruna imza atmıştı. Piyasaya sürüldükten kısa süre içinde 2 milyon ön sipariş bandını geride bırakan model, şimdi ise olağanüstü rakamlarla yeniden dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Ortaya çıkan bilgilere göre serinin üç modelinin toplam satışları 10 milyon bandını geçti.

Mate 60 ailesi satış rekoru kırmaya devam ediyor

Gizmochina’nın haberine göre Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefon serisi marka adına büyük bir başarı sağlıyor. Huawei tarafından büyük bir reklam bütçesi ayrılan ve şimdiye kadar çok sayıda promosyon indirimi ile karşımıza çıkan ürün, cihazların yüksek performanslı yapısı da göz önüne alınarak müthiş bir satış sonucuna ulaştı.

Mate 60 serisi akıllı telefon ailesinin ulaşmış olduğu bu dikkat çekici başarı, hiç şüphesiz ki Huawei’nin sadık tüketici tabanından kaynaklanıyor. Standart model tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanırken, serinin Pro ve RS Ultimate Design modelleri çıtayı bir üst seviyeye taşıyarak cihazın daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor.

Huawei Mate 60 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,69 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,69 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei Kirin 9000s

Huawei Kirin 9000s RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Ana kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP periskop telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP periskop telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, IP68 sertifikası, USB-C, ödemeler için NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve ekranın altında parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, IP68 sertifikası, USB-C, ödemeler için NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve ekranın altında parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj destekli 4.750 mAh pil

66 watt hızlı şarj destekli 4.750 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Huawei Mate 60 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,82 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,82 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei Kirin 9000s

Huawei Kirin 9000s RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Ana kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 48 MP periskop telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 48 MP periskop telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, IP68 sertifikası, USB-C, ödemeler için NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve ekranın altında parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, IP68 sertifikası, USB-C, ödemeler için NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve ekranın altında parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 88 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

88 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design özellikleri