Honor X50 GT çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

Honor çok yakında X50 serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye kazandıracak. Kısa süre önce şirket, Honor X50 Pro modelini tüketicilere sunmuştu. Şimdi ise serinin yeni modeli Honor X50 GT yolda. Merakla beklenen cihaz için geri sayım başlarken; telefonun çıkış tarihi, satış fiyatı ve teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Honor’un yeni akıllı telefonu güçlü bir donanım ile birlikte çok yakında karşımıza çıkacak. Cihazın çıkış tarihi Honor tarafından resmi olarak açıklandı. Telefonun teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi ayrıntılar ise Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıktı. İşte detaylar…

Honor X50 GT ne zaman çıkacak?

Yeni Honor telefonu için şirketten resmi bir açıklama geldi. Honor’un yapmış olduğu açıklamaya göre merakla beklenen cihaz, 4 Ocak tarihinde Çin pazarında piyasaya çıkacak. Lansman etkinliği için geri sayım başlarken, şirketin şu anda cihaz için ön sipariş sürecini başlattığını hatırlatmakta yarar var. Bu sayede telefonun mevcut renk seçenekleri ve bellek yapılandırması da belli oluyor.

Honor’un yaptığı resmi duyuruda, şirketin cihaz için iki farklı renk seçeneği tasarladığı anlaşılıyor. Bunlardan ilki Magic Night adlı siyah sürüm olurken, bir diğeri ise Silver Winged God of War adlı etkileyici tasarım oluyor. Kavisli kenarlara sahip bir OLED panelle gelmesi beklenen telefonda entegre bir parmak izi sensörü ve arka kısımda büyük dairesel bir kamera seti dikkat çekiyor.

Honor X50 GT teknik özellikleri sızdırıldı

Honor X50 GT’nin özellikleri ortaya çıktı. Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre beklenen cihaz, yüksek bir performans vaat eden Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipini kalbinde taşıyacak. Bu sayede model, amiral gemisi katili bir performansa ev sahipliği yapacak.

35 watt hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen cihazda 5.800 mAh’lik devasa bir pil kapasitesi bulunacak. Öte yandan telefonun mobil fotoğrafçılar için 108 MP ana kamera sunacağı belirtiliyor. 5100 milimetrekare VC ısı dağıtım sistemi sunması beklenen Honor X50 GT modeli, söylentilere göre kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

Son olarak Honor X50 GT’nin fiyatı hakkında da bilgi vermekte yarar var. Henüz şirket, cihazın resmi satış fiyatını ne yazık ki açıklamadı. Ancak iddialara göre telefon Çin pazarında farklı bellek yapılandırmalarıyla 2.000 Çin Yuanı ila 3.000 Çin Yuanı fiyat etiketi aralığında listelenecek. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 8 bin TL ila 13 bin TL arası bir bütçeye tekabül ediyor.