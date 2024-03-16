Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design’ın tasarımları ortaya çıktı

Honor çok yakında yeni üst düzey akıllı telefon modellerini sergileyecek. Heyecanla beklenen akıllı telefonlar için geri sayım başladı. Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design modelleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın tasarımıyla alakalı sürpriz detaylar geldi.

Ortaya çıkan bilgilere göre heyecan yaratan yeni amiral gemisi telefonlar, son derece zarif bir tasarım sunacak. BOE K2 çift katmanlı OLED ekranla dikkatleri üzerinde toplayacak olan modeller, renk ve kaplama noktalarında birbirlerinden farklılık gösterecek. Arka kapakta dikkat çekici ayrıntılara yer verilecek.

Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design gelişmiş bir kamera seti sunacak

Honor’un yeni telefonları mobil fotoğrafçılık konusunda da beklentileri karşılamak istiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazlar gelişmiş birer kamera setiyle karşımıza çıkacak. Modellerde daha fazla ışık toplama yoluyla fotoğraf kalitesi artırılmaya odaklanılacak. 1 inç sensör boyutuna sahip 50 MP OmniVision kamerayla gelecek cihazlar, etkileyici kareler elde etmenize olanak tanıyacak.

RODENT950 adlı bir X kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere göre Honor’un yeni performans canavarı telefonları f/1,4 ila f/2,0 arasında değişkenlik gösteren diyafram aralıkları sunacak. Bu anlamda cihazlar çok yönlü bir performansa kapı aralayacak. Farklı aydınlatma senaryolarında kaliteli sonuçlar ortaya çıkardığı iddia edilen modeller, şimdiden mobil fotoğrafçıların radarına girmeyi başardı.

Üst düzey bir ekran deneyimi vaat ediliyor

Elbette ki şirket yeni akıllı telefonlarında yalnızca kameraya odaklanmayacak. Bunun yanı sıra ekran performansı konusunda da ciddi iyileştirmeler sunulacak. Üst düzey bir performans vat eden cihazlarda kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik olarak BOE tarafından geliştirilen ilk çift katmanlı OLED ekranlar yer alacak.

BOE’nin geliştirdiği yeni çift katmanlı OLED ekran teknolojisi, piyasada mevcut olan geleneksel OLED ekranlara göre panel ömrünü altı kata kadar artıracak. Bununla birlikte şirket, yüzde 40 oranında enerji tasarrufu vadediyor. Ayrıca daha yüksek maksimum parlaklık oranı sunularak yanma riski de en aza indiriliyor.

Üst düzey bir ekran deneyimi yaratacak olan Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design modelleri 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızıyla son derece akıcı bir performans ortaya koyacak. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazlar 4.320 Hz’de PWM karartma ile desteklenen 2800 x 1280 piksel 1,5K çözünürlük kalitesine sahip 6,8 inç ekran taşıyacak.

Şimdiden büyük bir beklenti yaratan yeni Honor telefonları, özellikle de multimedya içeriği ve oyun deneyimi konusunda adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Peki ya siz Honor’un yeni cihazlarıyla alakalı olarak neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.