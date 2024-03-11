Honor Magic 6 Ultimate Edition çıkış tarihi belli oldu

Honor çok yakında yeni bir cihazla akıllı telefon portföyünü genişletecek. Çinli teknoloji devinin heyecanla beklenen cihazı Honor Magic 6 Ultimate Edition için geri sayım başlamış durumda. Şimdiye kadar hakkında çok sayıda sızıntı haberi gördüğümüz modelle alakalı nihayet şirketten resmi bir açıklama geldi.

Honor’un yakında raflara gelecek olan akıllı telefonu için beklentiler şimdiden oldukça yükselmiş durumda. Şirket cihazla alakalı resmi bir açıklamada bulundu. Merak uyandıran telefonun çıkış tarihi resmen duyuruldu. Beklenen haber, şirketin Çin’deki sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Honor Magic 6 Ultimate Edition ne zaman çıkacak?

Honor, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşmış olduğu tanıtım afişinde, Magic 6 serisinin yeni modeliyle ilgili sürpriz bilgilere yer verdi. Cihazın 18 Mart tarihinde piyasaya çıkacağı açıklandı. Bununla birlikte telefonun yenilikçi tasarımına vurgu yapan küçük bir göndermeye de yer verildi.

Honor Magic 6 Ultimate Edition standart modelden keskin şekilde ayrılan yenilikçi bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Serinin yeni modelinde şirket, kamera modülünde farklı bir tasarım tercihinde bulunacak. Diğer modellerde yer alan dairesel kamera modülü tasarımı yerine köşeleri yuvarlatılmış kare şekle sahip modern bir görünüm ortaya konacak.

İlgi çekici bir estetik fikirle yaklaşan şirket, bu sayede cihazın kendine özgü bir görünümü olmasına katkıda bulunacak. Hemen ilk bakışta rahatlıkla ayırt edilebilecek cihaz, arka tarafta vegan deri kaplamayla gelecek. Bu noktada etik bir yaklaşım sergileyen marka, sürdürülebilirlik faktörünün yanı sıra zarif de bir seçenek sunacak.

Magic 6 Pro ile aynı kamera düzeniyle gelebilir

Siyah renkle raflarda sergilenecek olan cihaz, koyu gri çerçeve sunacak. Bununla beraber arka tarafta kamera modülünün etrafında altın detaylar yer alacak. Böylelikle şirket, cihazı daha lüks bir görünüme ulaştıracak. Kamera düzeninin ise Honor Magic 6 Pro ile benzer kalacağı tahmin ediliyor.

Muhtemelen cihaz, tıpkı Honor Magic 6 Pro gibi üçlü kamera setiyle gelecek. 50 MP ana kameraya sahip olması beklenen telefonda 2.5x optik yakınlaştırma destekli 180 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı sensör yer alacağı öne sürülüyor.

Honor Magic 6 Ultimate Edition için geri sayım başlarken, cihazın ilk olarak Çin pazarında raflara geleceğini hatırlatmakta yarar var. Fakat şimdilik telefonun küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. Yine de ilerleyen haftalarda şirketin konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunması bekleniyor.