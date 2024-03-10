Motorola Moto G Power 5G 2024’ün teknik özellikleri ortaya çıktı

Motorola çok yakında yeni bir orta segment akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkarak Moto G Power serisini genişletecek. Heyecanla beklenen Motorola Moto G Power 5G 2024 cihazı Geekbench platformunda ortaya çıktı. Geekbench’te görülen cihaz, donanımıyla alakalı akıllardaki bazı soru işaretlerini giderdi.

Fiyat-performans odaklı bir yapıya sahip olması beklenen cihaz, orta seviye akıllı telefonlar arasında rekabet gösterecek. Peki ya Motorola’nın yeni telefonundan neler bekleniyor? Cihazın işlemci, RAM kapasitesi ve performansına dayalı diğer bazı detayları ortaya çıktı.

Motorola Moto G Power 5G 2024, Dimensity 7020 çipiyle gelecek

Geekbench’te yer alan bilgilere göre Motorola Moto G Power 5G 2024 cihazı 2,2 GHz frekansta çalışan ve Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 7020 yonga setinden güç alacak. Daha önce şirketin Moto G54 modelinde de karşımıza çıkan bu çip aynı zamanda Tecno Camon 30 5G ve Vivo Y78 gibi orta seviye telefonlarda da yer almıştı.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse aynı yonga setine sahip olan Motorola Moto G54 modeli fiyatına göre ideal bir performans sunarak orta segment pazarda talep gören bir seçenek haline gelmişti. Şirket yeni modelinde de benzer bir hedef kitleyi göz önünde bulundurarak günlük kullanımda kullanıcı dostu bir performans ortaya koymayı planlıyor.

8 GB RAM kapasitesiyle çıkacak

Motorola Moto G Power 5G 2024 cihazının Geekbench’te 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı görülüyor. Fakat büyük olasılıkla bu seçeneğin dışında farklı opsiyonlar da tüketicilere sunulacak. Tahminlere göre cihaz, 6 GB RAM’e sahip başka bir opsiyon daha içerebilir.

Motorola’nın yeni telefonu kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışmaya başlayacak. Google’ın en güncel yazılımına sahip olacak cihaz, Geekbench’teki performans testinde tek çekirdekte 679 puan, çok çekirdekte ise 2.005 puan elde etmeyi başardı.

Tasarım konusunda değişikliğe gidiliyor

Geçtiğimiz günlerde Motorola Moto G Power 5G 2024’ün önceki nesle göre yenilenmiş bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıkmıştı. OnLeaks’in paylaştığı görüntülere göre cihaz önceki modellerde üçlü arka kameraya sahipken, yeni modelde iki arka kamera sunabilir. Bunun yanı sıra cihaz daha düz çizgilere sahip bir yüzeyle karşımıza çıkabilir.

Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olması beklenen Motorola telefonu 6,7 inç ekran boyutuyla raflarda boy gösterecek. Şimdilik cihazın resmi çıkış tarihi ne yazık ki doğrulanmadı. Fakat yakın zamanda cihazın lansman etkinliğinin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.