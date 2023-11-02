Google yeni .ing alan adlarını piyasaya sundu

Google Registry internet kullanıcıları için .ing adlı yeni alan adını kullanıma sundu Kullanıcıların bu yeni uzantıyla domain adreslerini kaydetmeye başlayabileceği belirtildi. Kısa süre içinde popüler pek çok alan adı hızlıca seçilirken, yine de kullanıcılar için pek çok yaratıcı seçenek bulunuyor.

Google’ın yeni alan adı, özellikle de eğlenceli ve etkileşimli internet sitesi projeleri için öne çıkan bir seçenek olmaya aday görünüyor. Domain uzantısı, fonetik olarak kullanıcıların yaratıcılığını harekete geçirme niyetiyle karşımıza çıkıyor.

.ing domain uzantısıyla neler yapılabilir?

Google tarafından duyurulan alan adı uzantısı, konuşma esnasında devam eden bir eylemi ifade etmek amacıyla kullanılan, İngilizcedeki şimdiki zaman fiil ekinden kaynaklanıyor. Bu bağlamda domain uzantısı, girişimciler için yaratıcı fikirler vaat ediyor.

Yeni uzantı, İngilizce fiillerde “ing” son ekinin oldukça yaygın kullanılması sebebiyle daha eğlenceli bir hale geliyor. Kullanıcılar sonunda bu ek bulunan “read.ing”, “play.ing”, “bor.ing”, “watch.ing” ve “listen.ing” gibi pek çok yaratıcı kelime oluşturabilir. Şirket, internet sitesi geliştiricilerinin bu yeni alan adı üzerinden ilginç ve keyifli kelime oluşumları yaratabileceğini ümit ediyor.

Teknoloji devi Google aynı zamanda “.ing” uzantısı ile birlikte daha modern kabul edilen internet siteleri ve dijital hizmetler için daha yaratıcı bir seçenek olarak internette mevcut olan etkileşimli ve dinamik karakterleri öne çıkıyor.

Satışlar başladı

Google’ın yeni alan adı uzantısı şu anda GoDaddy, 101domain, INWX, DomainTechnik.at, bNamed.net, MrDomain ve Variomedia.de platformlarında satışa sunuldu.

Bazı büyük şirketler şimdiden yeni alan adı uzantısını kullanarak ilgi çekici domainler aldı. Bunlar arasında yer alan popüler tasarım platformu Canvas, design.ing ve draw.ing alan adlarını kaydetti. Öte yandan Adobe, Acrobat programında PDF’lere erişimi daha kolay bir hale getirmek için edit.ing ve sign.ing alan adlarını elde etti. Yardım kuruluşu Giving Tuesday ise giv.ing ismini aldı. The Verge tarafından yapılan araştırmaya göre popüler anahtar kelimeleri içeren jenerik alan adlarının ücretleri yıllık 129 bin 999 dolar seviyelerini görüyor.

Bugün itibarıyla kullanıcılar yeni .ing alan adlarına kolaylıkla erişim sağlayabilecek. Fakat alan adınıza erken erişim için ek bir ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. 5 Aralık’tan sonra ise herkes standart maliyet karşılığında bu domaine ulaşabilecek.