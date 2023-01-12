Google Meet kullanıcılarına emoji tepkileri özelliği sunuldu

Alphabet şirketine bağlı olan ve Google’ın geliştirdiği video konferans ve sesli/görüntülü sohbet platformu Google Meet, 2017 yılından bu yana piyasada boy gösteriyor. Google’ın G Suite hizmetinin bir parçası olan ve Google Hangouts’ın yerini alan hizmet; Zoom, Microsoft Teams ve Skype gibi platformlara rakip olarak geliştirildi. 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan ve Microsoft Windows, macOS, Chrome OS, Android, iOS işletim sistemlerine faaliyet gösteren servis, bugün sürpriz bir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Emoji tepkileri özelliği kullanıcılara sunuldu.

Google Meet’in iOS uygulaması bugün itibariyle emoji tepkileri özelliğine kavuştu. Platformun Web ve Android sürümlerine ise söz konusu özelliğin çok yakında sunulmaya başlanacağı açıklandı. İlk olarak iPhone kullanıcılarının yararlanabildiği yenilik, görüntülü görüşmeler için kullanıcılara son derece pratik bir deneyim vaat ediyor. Kullanıcılar gönderilen mesajlara bağlı kalmadan iş arkadaşları ya da diğer sohbetleri üzerinden gerçek zamanlı olarak daha dinamik bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanıyor.

Google Meet emoji tepkileri ile sohbetlerinizi eğlenceli hale getiriyor

Google Meet, emoji tepkileri özelliği için sohbet ekranının alt kısmında yeni bir buton oluşturdu. ‘El Kaldır’, ‘Kapat’ ve ‘Ekran Yayını Başlat’ gibi popüler düğmelerin hemen yanında bulunan bu seçenek; dokuz farklı reaksiyon kısayolunu bir araya getiriyor. Bu emojilerle birlikte kullanıcılar, uzun uzadıya mesaj yazmakla uğraşmak zorunda kalmadan, anlık sohbet içerisinde tepkilerini ifade etme şansına sahip oluyor.

Dokuz farklı çıkartma seçeneğine ek olarak Google Meet, kullanıcıları daha iyi temsil etmek için cilt tonu varyasyonları da sunuyor. Tepkilerden herhangi bir tanesini seçerken, kullanıcı penceresinin sağ üst köşesinde küçük bir animasyon görünüyor. Bu görsele dokunarak ifadelerin cilt tonlarını da değiştirmeniz mümkün kılınıyor.

Google Meet, emoji tepkileri özelliğini tüm kullanıcılar için varsayılan olarak sunuyor. Fakat isteğe bağlı bir şekilde kullanıcılar, diledikleri aramalarda bu kısayol seçeneğini devre dışı bırakabiliyor. Şu anda yeni özellikten yalnızca iOS kullanıcıları faydalanabilirken; ilerleyen haftalarda ise aynı fonksiyonun Android ve Web kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

Meet’in yeni özelliğini Twitter da test etmişti

Google Meet’e gelen yeni özellik, geçtiğimiz aylarda popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a da geldi. Bilindiği üzere WhatsApp’ta bir süredir kullanıcılar, kendisine gelen mesajların üzerine basılı tutarak, diledikleri emojileri kullanıp tepkilerini ifade etme şansına sahip olabiliyor. Öte taraftan bu özellik, Twitter platformu tarafından da test edilmiş; hatta özelliğin pilot bölgesi olarak Türkiye seçilmişti. Fakat kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine Twitter bu özelliği test aşamasında rafa kaldırma kararı aldı.