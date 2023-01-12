Epic Games Store, 350 TL değerindeki üç oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games Store her hafta yeni ücretsiz oyunlar ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Steam rakibi oyun platformu, bu hafta toplam değeri 350 TL olan üç yapımını bedava olan kullanıcılarıyla buluşturdu. Birbirinden eğlenceli üç oyun, bir hafta boyunca herhangi bir ücret ödemeden platformdan edinilebilecek.

Epic Games Store tarafından sunulan ücretsiz oyunlar, 19 Ocak 2023 saat 19:00’a kadar bedava bir şekilde oyuncuların kütüphanesine eklenebilecek. First Class Trouble, Divine Knockout (DKO) ve Gamedec – Definitive Edition oyunları kullanıcılarla buluşuyor. İşte kaçırılmayacak o oyunlarla ilgili merak edilen tüm detaylar:

First Class Trouble

Invisible Walls tarafından geliştirilip Versus Evil imzasıyla yayınlanan First Class Trouble, oyuncuların felaketten sağ kurtulmak için birlikte ya da birbirlerine karşı çalıştığı etkileyici bir deneyime kapı açıyor. Basit eğlence ve parti türündeki oyunda kullanıcıların amacı, lüks bir uzay gemisinin ölümcül yapay zekasını devre dışı bırakmak için ekip üyeleriyle iş birliği yapmak olarak biliniyor.

First Class Trouble sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama alanı : 20 GB

: 20 GB DirectX : DirectX 11

: DirectX 11 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 veya üstü

: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 veya üstü RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama alanı : 20 GB

: 20 GB DirectX : DirectX 11

: DirectX 11 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 280X veya üstü

Gamedec – Definitive Edition

Anshar Studios’un geliştirip Anshar Publishing’in yayınladığı Gamedec – Definitive Edition, tek oyunculu siperpunk izometrik RYO’su olarak biliniyor. Kullanıcıların sanal dünyalar içindeki suçları çözmeye çalışan bir dedektife hayat verdiği bu keyifli macera, şüphelilerden bilgi toplayarak gizemleri aydınlatmanıza ve sıra dışı bir maceraya sizleri davet ediyor.

Gamedec – Definitive Edition sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : i5-3570 3.4 GHz / AMD FX-8140

: i5-3570 3.4 GHz / AMD FX-8140 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama alanı : 30 GB

: 30 GB DirectX : DirectX 11

: DirectX 11 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 270

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

: Intel i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama alanı : 30 GB

: 30 GB DirectX : DirectX 11

: DirectX 11 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD RX580

Divine Knockout (DKO)

Divine Knockout (DKO) türünün tek örneği olan üçüncü şahıs kameralı bir platform dövüş oyunudur. Küçük boyutlu ve kudretli bir mitolojik tanrıya dönüştüğünüz bu oyunda, üç boyutun tamamında dövüş ve tek başıma hükmetmek için dostlarınızı haritanın dışına sürüklemeniz gerekiyor.

Divine Knockout (DKO) sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 7 64 bit

: Windows 7 64 bit İşlemci : Intel(R) Core i5-2320

: Intel(R) Core i5-2320 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama alanı : 16 GB

: 16 GB DirectX : DirectX 11

: DirectX 11 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 555

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i7-8700

: Intel Core i7-8700 RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama alanı : 16 GB

: 16 GB DirectX : DirectX 11

: DirectX 11 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960

Epic Games Store haftaya Epistory – Typing Chronicles’ı ücretsiz yapacak

Fishing Cactus tarafından geliştirilip yayınlanan Epistory – Typing Chronicles, kullanıcıları origami dünyasından gelen böcek yozlaşması ile savaşan ve devasa boyutlu bir tilkiye binen bir kıza hayat veriyor. Kahraman ilerledikçe ve dünyayı keşfettikçe, hikaye büyüyor ve kelimelerin sihirli gücünün gizemleri tek tek açığa çıkıyor. Steam platformunda 24 TL karşılığında satılan oyun, 19 Ocak’ta ücretsiz olarak Epic Games Store servisinde listelenmeye başlayacak.