Getir, Tottenham Hotspur ile ilgili borç iddialarına cevap verdi

Market ve yemek teslimat uygulaması Getir, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur ile ilgili borç iddialarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Sky News tarafından aktarılan ve Getir’in Tottenham’a milyonlarca sterlin tutarında borcu olduğunu belirten iddialara cevap geldi.

Getir tarafından yapılan son açıklamada, Sky News’in iddiaları tümüyle yalanlandı. Şirket, Tottenham’a olan borcunu ödemeden İngiltere pazarına veda ettiği söylentilerini reddetti. İşte detaylar…

Ne olmuştu?

Sky News’in haberine göre bu ay İngiltere pazarına veda etmeye hazırlanan Getir, Tottenham Hotspur kulübüne milyonlarca sterlin tutarında borçlu durumda. Tottenham’la üç yıllık antrenman forması sponsorluğu için anlaşma gerçekleştiren şirketin halen daha 5 milyon sterlin kadar borca sahip olduğu ifade edildi.

Bir dönem 10 milyar sterlin kadar değerlemeye ulaştığı ifade edilen Getir’in pandemi sırasında popülaritesini olağanüstü bir seviyede artırdığı ve astronomik ölçüde fon topladığı öne sürüldü. Ancak son zamanlarda kötüleşen mali süreç nedeniyle şirketin binlerce kişiyi işten çıkararak yalnızca Türkiye pazarına odaklanmaya karar verdiği ifade edildi. Sadece İngiltere’de yaklaşık 1.500 kişinin işine son verdiği belirtilen firmanın yüklü bir borçla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Getir’den iddialara ilişkin cevap gecikmedi

İngiltere pazarına veda etmeye hazırlanan Getir, Tottenham Hotspur kulübüne borcu olduğuna ilişkin iddialara cevap verdi. Şirket, yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı. Konuya ilişkin Getir’den şu açıklamalara yer verildi:

“Bugün Sky News kaynaklı olarak yayınladığınız haberinizde, şirketimizin 2021 yılında sponsorluk anlaşması yaptığı Premier League takımı Tottenham Hotspur’a borcu olduğu yönünde asılsız iddialar yer almaktadır. Bu haberlerin gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Şirketimizin, Tottenham Hotspur ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasından kulübe borcu yoktur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, haberinizde açıklamamıza yer verilmesi için desteğinizi rica ederiz.”

Nisan ayının sonunda Getir, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarındaki faaliyetlerini sonlandıracağını doğrulamıştı. Artık İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD gibi pazarlarda yer almayacağını duyuran şirket, Türkiye pazarına ağırlık vereceğini bildirmişti. Finansal kaynaklarını yerel operasyonlarla sınırlama kararı alan firma, toplam gelirinin sadece yüzde 7’sinin yurt dışından sağlandığını da eklemişti.