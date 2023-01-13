GeForce NOW, 24 yeni oyun getiriyor

NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce NOW ile düşük donanımlı bilgisayar sahipleri bile yüksek performans gerektiren oyunları oynayabiliyorlar. Ülkemizde GAME+ adıyla faaliyet gösteren hizmet, RTX yani ışın izleme gibi üst düzey teknolojilerle desteklenen sanal oyuncu bilgisayarlarını bünyesinde barındırdığından, kullanıcının ana bilgisayarının güçsüz olması sorun teşkil etmiyor.

Bu kapsamda yüzlerce oyuna ev sahipliği yapan GeForce NOW’a Ocak ayında eklenecek yeni oyunlar duyuruldu. Listedeki yapımların tamamı bu ay itibariyle kullanıcıların erişimine açılacak ve bir kısmı Steam, bir kısmı da Epic Games Store üzerinden indirilebilir olacak.

GeForce NOW (GAME+) Ocak 2023 oyun listesi

Farlanders (17 Ocak’ta Steam’e eklenecek)

Occupy Mars: The Game (Steam’e 19 Ocak’ta eklenecek)

Grimstar: Crystals are the New Oil! (Steam’e 26 Ocak’ta eklenecek)

Watch Dogs: Legion (Steam’e 26 Ocak’ta eklenecek)

Raiden IV x MIKADO remix (Steam’e 31 Ocak’ta eklenecek)

Absolute Drift (Steam’den indirilebilecek)

Blacktail (Steam ve Epic Games Store’dan indirilebilecek)

Cygnus Enterprises (Steam’den indirilebilecek)

Destroy All Humans (Steam ve Epic Games Store’dan indirilebilecek)

Destroy All Humans! 2 – Reprobed (Steam ve Epic Games Store’dan indirilebilecek)

Dwarf Fortress (Steam’den indirilebilecek)

The Eternal Cylinder (Steam’den indirilebilecek)

Hello Neighbor 2 (Steam ve Epic Games Store’dan indirilebilecek)

Immortals Fenyx Rising (Steam’den indirilebilecek)

MX vs ATV Legends (Steam’den indirilebilecek)

NEBULOUS: Fleet Command (Steam’den indirilebilecek)

Rain World (Steam’den indirilebilecek)

The Valiant (Steam ve Epic Games Store’dan indirilebilecek)

Way of the Hunter (Steam ve Epic Games Store’den indirilebilecek)

GeForce NOW Türkiye fiyatları

NVIDIA ile Turkcell’in işbirliği kapsamında GeForce NOW, Türkiye’de GAME+ adı altında kullanıma sunuldu ve kullanmak için resmi web sayfasından kayıt olabilirsiniz. Dört farklı paketi olan GeForce NOW Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

Premium (140 TL/ay)

Öncelikli Erişim

6 saatlik oturum süresi

Sınırsız oturum sayısı

RTX Açık

3 Aylık Premium (300 TL/3 ay)

Öncelikli Erişim

6 saatlik oturum süresi

Sınırsız oturum sayısı

RTX Açık

6 Aylık Premium (520 TL – aylık 86 TL’ye geliyor)

Öncelikli Erişim

6 saatlik oturum süresi

Sınırsız oturum sayısı

RTX Açık

11 + 1 Aylık Premium (960 TL – aylık 80 TL’ye geliyor)

Öncelikli Erişim

6 saatlik oturum süresi

Sınırsız oturum sayısı

RTX Açık

GeForce NOW’u denemek isteyenler için bir de ücretsiz Basic paketi bulunuyor. Ancak bu pakette yalnızca 30 dakikalık bir oturum süresine izin veriliyor ve öncelikli erişim hakkı olmadığı için belli bir süre kuyrukta beklemek zorunda kalabiliyorsunuz.