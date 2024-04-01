FIFA’nın yeni oyunu mu geliyor? FIFA 2KFC hakkında ilk bilgiler

FIFA geçen yıl EA Sports ile 30 yıllık ortaklığının sonuna gelmiş ve onlarca yıl boyunca oyun sektörünü domine eden popüler futbol simülasyonu oyununu sonlandırmıştı. Bunun üzerine Electronic Arts ekibi EA Sports FC 24 oyunu ile karşımıza çıktı. FIFA’nın da EA’dan sonra başka bir firmayla yeni futbol oyunları üretmeye devam edeceği zaten biliniyordu. Ortaya çıkan son gelişmeler, yeni FIFA oyunu hakkında ilk ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

Şimdiye kadar yapmış olduğu isabetli tahminler ve sızıntı haberleriyle adından sıkça söz ettiren Kurakasis adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, 2K firmasının resmi lisanslı FIFA oyunu için hazırlıklara devam ettiğini bildirdi. Çok yakında şirketin bu konuda bir duyuru gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti.

FIFA 2KFC aslında bir 1 Nisan şakası mı?

Kurakasis’in X’ten yaptığı açıklamaya göre 2K, FIFA 2KFC oyunu için 2 Nisan Salı günü, yani yarın resmi bir duyuru gerçekleştirecek. Bu duyuruda oyunun ilk görüntüleri ve öne çıkan bazı noktalarına ışık tutulacak.

Ancak elbette ki şu anda bu bilgiler ne FIFA ne de 2K tarafından doğrulanmış değil. Şu anda 1 Nisan tarihinde olduğumuz da düşünülürse, bunun bir şaka olabileceği akıllara geliyor. Fakat yine de yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken analistin bu paylaşımı, oyunseverleri heyecanlandırmaya yetiyor.

Yarın 2K firmasından bir açıklama geleceğine işaret eden Kurakasis, günün sonunda bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu da söyleyebilir. Bu nedenle resmi bir duyuru gelmeden FIFA 2KFC iddialarına pek fazla heyecanlanmamanızda, ancak yine de gelişmeleri takip etmenizde yarar var.

Yeni FIFA oyunu EA Sports FC ve eFootball’a rakip olacak

Yarın 2K’dan resmi bir duyuru gelse de gelmese de şirketin yakın zamanda beklenen oyunu piyasaya zaten duyuracağı biliniyor. Heyecan uyandıran yapım, piyasaya çıktığı gibi EA Sports FC ve eFootball oyun serileri ile rekabet etmeye başlayacak.

FIFA’nın 2K ortaklığında geliştirdiği yeni futbol oyunu, hiç şüphesiz ki FIFA isim lisansını bünyesinde taşıması sayesinde yarışta avantajlı bir konum elde edecek. Ancak yine de ortaya çıkacak olan oyunun nasıl bir sonuç ortaya koyduğunu bekleyip görmek gerekecek.

Peki ya sizin -ismi henüz doğrulanmayan- FIFA 2KFC oyunu ile ilgili beklentileriniz neler? Oyun piyasaya çıktığında EA Sports FC ve eFootball ile rekabet edebilecek mi? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!