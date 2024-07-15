Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, FC 24’te EURO 2024 turnuva kadrosuna girdi

EA Sports FC 24 merakla beklenen EURO 2024 turnuva kadrolarını açıklandı. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu sol bek pozisyonunda göstermiş olduğu etkileyici performansıyla FC 24 Team of the Tournament kadrosuna seçildi.

Ultimate Team kullanıcıları için nihayet yayınlanan ve Ferdi Kadıoğlu sürpriziyle ülkemizdeki oyuncuları oldukça heyecanlandıran Team of the Tournament hem EURO 2024 hem de Copa America 2024 turnuvalarına damgasını vuran isimleri bir araya getirdi. Kadroya giren isimlerin kalıcı olarak yükseltilmiş oyuncu kartları ile oyunseverlere sunulduğu ifade edildi.

FC 24 TOTT EURO 2024 oyuncuları

Fenerbahçe forması giyen ve EURO 2024’te Türkiye milli takımıyla adeta bir fırtına gibi esen Ferdi Kadıoğlu, FC 24 TOTT kadrosuna girmesiyle aslında birçok kişiyi şaşırtmadı. Ultimate Team oyuncularının sol bek pozisyonunu doldurabileceği bu eşsiz kartta başarılı milli yıldızımız 94 puanlık bir reytinge sahip. TOTT EURO 2024 kadrosuna giren tüm isimler şu şekilde sıralanıyor:

Bellingham | İngiltere ve Real Madrid | CAM | 98 GEN

| İngiltere ve Real Madrid | CAM | 98 GEN Mbappé | Fransa ve Real Madrid | ST | 98 GEN

| Fransa ve Real Madrid | ST | 98 GEN De Bruyne | Belçika ve Man City | CAM | 98 GEN

| Belçika ve Man City | CAM | 98 GEN Musiala | Almanya ve Bayern Münih | CAM | 98 GEN

| Almanya ve Bayern Münih | CAM | 98 GEN Hernández | Fransa ve AC Milan | LB | 98 GEN

| Fransa ve AC Milan | LB | 98 GEN Gakpo | Hollanda ve Liverpool | LW | 97 GEN

| Hollanda ve Liverpool | LW | 97 GEN Fabián Ruiz | İspanya ve PSG | CM | 97 GEN

| İspanya ve PSG | CM | 97 GEN Bruno Fernandes | Portekiz ve Man Utd | CAM | 96 GEN

| Portekiz ve Man Utd | CAM | 96 GEN Kimmich | Almanya ve Bayern Münih | RB | 96 GEN

| Almanya ve Bayern Münih | RB | 96 GEN Eriksen | Danimarka ve Man Utd | CM| 96 GEN

| Danimarka ve Man Utd | CM| 96 GEN Kanté | Fransa ve Al-İttihad | CDM | 96 OVR

| Fransa ve Al-İttihad | CDM | 96 OVR Cucurella | İspanya ve Chelsea | LB | 95 GEN

| İspanya ve Chelsea | LB | 95 GEN Xhaka | İsviçre ve Bayer Leverkusen | CM | 95 GEN

| İsviçre ve Bayer Leverkusen | CM | 95 GEN Lobotka | Slovakya ve Napoli | CM | 95 GEN

| Slovakya ve Napoli | CM | 95 GEN Guéhi | İngiltere ve Crystal Palace | CB | 94 GEN

| İngiltere ve Crystal Palace | CB | 94 GEN Calafiori | İtalya ve Bologna | LB | 94 GEN

| İtalya ve Bologna | LB | 94 GEN Ferdi Kadıoğlu | Türkiye ve Fenerbahçe | LB | 94 OVR

FC 24 TOTT Copa America 2024 oyuncuları

Arjantinli tecrübeli futbolcu Lionel Messi’nin 99 reyting ile zirvede yer aldığı TOTT Copa America 2024 listesi de paylaşıldı. Listede dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Galatasaray forması giyen Davidson Sanchez oldu. Stoper pozisyonunda kullanabileceğiniz Sanchez’in reytingi 94 olarak açıklandı. Listeye giren tüm isimler reytingleriyle birlikte şu şekilde karşımıza çıktı:

Messi | Arjantin ve Inter Miami | ST | 99 GEN

| Arjantin ve Inter Miami | ST | 99 GEN Martínez | Arjantin ve Inter Milan | ST | 98 GEN

| Arjantin ve Inter Milan | ST | 98 GEN Vini Jr | Brezilya ve Real Madrid | LW | 97 GEN

| Brezilya ve Real Madrid | LW | 97 GEN Raphinha | Brezilya ve Barselona | RW | 97 OVR

| Brezilya ve Barselona | RW | 97 OVR Valverde | Uruguay ve Real Madrid | CDM | 97 GEN

| Uruguay ve Real Madrid | CDM | 97 GEN Marquinhos | Brezilya ve PSG | CB | 96 GEN

| Brezilya ve PSG | CB | 96 GEN Aramburu | Venezuela ve Real Sociedad | RB | 95 GEN

| Venezuela ve Real Sociedad | RB | 95 GEN Olivera | Uruguay ve Napoli | CB | 95 GEN

| Uruguay ve Napoli | CB | 95 GEN Martínez | Venezuela ve Philadelphia | CDM | 95 OVR

| Venezuela ve Philadelphia | CDM | 95 OVR Krepe | Kanada ve Portland Keresteleri | GK | 95 OVR

| Kanada ve Portland Keresteleri | GK | 95 OVR Caicedo | Ekvador ve Chelsea | CDM | 94 GEN

| Ekvador ve Chelsea | CDM | 94 GEN Sarmiento | Ekvador ve Brighton | RM | 94 GEN

| Ekvador ve Brighton | RM | 94 GEN Sánchez | Kolombiya ve Galatasaray | CB | 94 GEN

| Kolombiya ve Galatasaray | CB | 94 GEN Muñoz | Kolombiya ve Crystal Palace | RB | 94 GEN

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