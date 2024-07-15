Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, FC 24’te EURO 2024 turnuva kadrosuna girdi

EA Sports FC 24 merakla beklenen EURO 2024 turnuva kadrolarını açıklandı. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu sol bek pozisyonunda göstermiş olduğu etkileyici performansıyla FC 24 Team of the Tournament kadrosuna seçildi.
Ultimate Team kullanıcıları için nihayet yayınlanan ve Ferdi Kadıoğlu sürpriziyle ülkemizdeki oyuncuları oldukça heyecanlandıran Team of the Tournament hem EURO 2024 hem de Copa America 2024 turnuvalarına damgasını vuran isimleri bir araya getirdi. Kadroya giren isimlerin kalıcı olarak yükseltilmiş oyuncu kartları ile oyunseverlere sunulduğu ifade edildi.
FC 24 TOTT EURO 2024 oyuncuları
Fenerbahçe forması giyen ve EURO 2024’te Türkiye milli takımıyla adeta bir fırtına gibi esen Ferdi Kadıoğlu, FC 24 TOTT kadrosuna girmesiyle aslında birçok kişiyi şaşırtmadı. Ultimate Team oyuncularının sol bek pozisyonunu doldurabileceği bu eşsiz kartta başarılı milli yıldızımız 94 puanlık bir reytinge sahip. TOTT EURO 2024 kadrosuna giren tüm isimler şu şekilde sıralanıyor:
- Bellingham | İngiltere ve Real Madrid | CAM | 98 GEN
- Mbappé | Fransa ve Real Madrid | ST | 98 GEN
- De Bruyne | Belçika ve Man City | CAM | 98 GEN
- Musiala | Almanya ve Bayern Münih | CAM | 98 GEN
- Hernández | Fransa ve AC Milan | LB | 98 GEN
- Gakpo | Hollanda ve Liverpool | LW | 97 GEN
- Fabián Ruiz | İspanya ve PSG | CM | 97 GEN
- Bruno Fernandes | Portekiz ve Man Utd | CAM | 96 GEN
- Kimmich | Almanya ve Bayern Münih | RB | 96 GEN
- Eriksen | Danimarka ve Man Utd | CM| 96 GEN
- Kanté | Fransa ve Al-İttihad | CDM | 96 OVR
- Cucurella | İspanya ve Chelsea | LB | 95 GEN
- Xhaka | İsviçre ve Bayer Leverkusen | CM | 95 GEN
- Lobotka | Slovakya ve Napoli | CM | 95 GEN
- Guéhi | İngiltere ve Crystal Palace | CB | 94 GEN
- Calafiori | İtalya ve Bologna | LB | 94 GEN
- Ferdi Kadıoğlu | Türkiye ve Fenerbahçe | LB | 94 OVR
FC 24 TOTT Copa America 2024 oyuncuları
Arjantinli tecrübeli futbolcu Lionel Messi’nin 99 reyting ile zirvede yer aldığı TOTT Copa America 2024 listesi de paylaşıldı. Listede dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Galatasaray forması giyen Davidson Sanchez oldu. Stoper pozisyonunda kullanabileceğiniz Sanchez’in reytingi 94 olarak açıklandı. Listeye giren tüm isimler reytingleriyle birlikte şu şekilde karşımıza çıktı:
- Messi | Arjantin ve Inter Miami | ST | 99 GEN
- Martínez | Arjantin ve Inter Milan | ST | 98 GEN
- Vini Jr | Brezilya ve Real Madrid | LW | 97 GEN
- Raphinha | Brezilya ve Barselona | RW | 97 OVR
- Valverde | Uruguay ve Real Madrid | CDM | 97 GEN
- Marquinhos | Brezilya ve PSG | CB | 96 GEN
- Aramburu | Venezuela ve Real Sociedad | RB | 95 GEN
- Olivera | Uruguay ve Napoli | CB | 95 GEN
- Martínez | Venezuela ve Philadelphia | CDM | 95 OVR
- Krepe | Kanada ve Portland Keresteleri | GK | 95 OVR
- Caicedo | Ekvador ve Chelsea | CDM | 94 GEN
- Sarmiento | Ekvador ve Brighton | RM | 94 GEN
- Sánchez | Kolombiya ve Galatasaray | CB | 94 GEN
- Muñoz | Kolombiya ve Crystal Palace | RB | 94 GEN
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