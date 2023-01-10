Kısa bir süre öncesine kadar ‘dünyanın en zengin insanı’ koltuğuna oturan Tesla, SpaceX ve Twitter şirketlerinin CEO’su Elon Musk, son zamanlarda mali olarak oldukça kötü bir dönemden geçiyor. Serveti hızla azalan milyarder girişimci, şu anda Forbes’in ‘dünyanın en zengin insanları’ listesinde ikinci sırada. Fakat Musk’ın yakında servetinde daha büyük kayıplarla karşılaşacağı ve bu basamağı da kaybedeceği öne sürülüyor. Son iki ayda servetinde devasa miktarda kayıp yaşayan Musk, Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Elon Musk servetinde yaşadığı kayıpla Guinness Dünya Rekoru kırdı

Ünlü iş insanı Elon Musk, bir numaralı zengin tacını kaybettikten kısa bir süre sonra para kaybetme konusunda Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. Musk’ın serveti geçtiğimiz yılın son aylarında en büyük düşüşü gördü. Bu dönemde Musk ne yazık ki servetinde önemli bir kayıp yaşadı.

Yaşadığı devasa servet kaybı ile Guinnes Dünya Rekoru kıran Elon Musk, 2021 yılının en yüksek seviyesinden itibaren net değerinde 182 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Guinness tarafından açıklanan bilgilere göre Musk’ın yaşadığı bu durum, resmi olarak tarihteki en büyük kişisel servet kaybı olarak rekorlar kitabında yerini aldı.

Mali olarak büyük bir kriz yaşayan Elon Musk ile ilgili Guinness Dünya Rekorları blog sitesinde, “Rakamlar Forbes tahminlerine dayanıyor. Başka kaynaklar da eklendiğinde bu miktarın 200 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor” ifadeleri yer aldı.

Musk’tan önce bu rekor, Softbank’ın kurucusu ve CEO’su olan Masayoshi Son’a aitti. 2000 yılında Son, servetinde 58,6 milyar dolarlık kayıpla karşılaşmıştı. Ancak kırılan yeni rekor ile Elon Musk, Masayoshi Son’dan yaklaşık 3 kat daha fazla para kaybetti.

Elon Musk, Kasım 2021 döneminde servetinde zirveyi gören rakamlara ulaşmıştı. 340 milyar dolarlık servetle bir dönem Forbes listesinin zirvesinde yer alan tecrübeli iş insanı, geçtiğimiz yıl Tesla hisse fiyatlarında yaşanan gerileme yüzünden önemli ölçüde para kaybetti. Öte taraftan Musk’ın 44 milyar dolar karşılığında Twitter şirketini satın alması da bu duruma etken oldu.

Elon Musk halen dünyanın en zengin ikinci insanı

Forbes’in açıkladığı bilgilere göre Tesla, SpaceX ve Twitter CEO’su olan milyarder iş insanı Elon Musk, 145,9 milyar dolar serveti ile şu anda dünyanın en zengin ikinci insanı koltuğunda oturuyor. İlk basamakta ise 199,6 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault ve ailesi bulunuyor. Hindistanlı iş insanı Gautam Adani, 125,1 milyar dolar servetle üçüncülüğü elinde taşırken; dördüncü sırada ise Amazon şirketinin kurucusu olan Jeff Bezos, yüzde 112,1 milyar dolarla bulunuyor.