144 Hz yenileme hızına sahip iQOO 11 küresel pazara geldi

Geçtiğimiz ay Çin pazarında piyasaya çıkan iQOO 11 bugün resmen küresel pazara tanıtıldı. Vivo Mobile’ın yan kuruluşu olan iQOO, yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinde, Çin sürümüne kıyasla küçük de olsa birtakım değişikliklere gitti. AnTuTu’ya göre Aralık 2022’nin en güçlü Android telefonlarından biri olarak kabul edilen bu cihaz, şimdi global pazarda boy göstermeye hazırlanıyor.

iQOO 11 özellikleri

Boyut : 164,9 x 77,1 x 8,4 mm

: 164,9 x 77,1 x 8,4 mm Ağırlık : 208 gram

: 208 gram Ekran : 6,78 inç Samsung OLED E6 panel, Quad HD+ çözünürlük kalitesi (3200 x 1400 piksel), 144 Hz yenileme hızı, 1400 Hz PWM karartma, HDR10+ desteği, 1800 nit tepe parlaklık

: 6,78 inç Samsung OLED E6 panel, Quad HD+ çözünürlük kalitesi (3200 x 1400 piksel), 144 Hz yenileme hızı, 1400 Hz PWM karartma, HDR10+ desteği, 1800 nit tepe parlaklık İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM kapasitesi : 8 GB ve 16 GB LPDDR5X

: 8 GB ve 16 GB LPDDR5X Dahili depolama alanı : 256 GB

: 256 GB Arka kamera : 50 MP ana kamera (Samsung OSICELL GN5, f/1.9, OIS), 8 MP ultra geniş açılı lens (f/2.2), 13 MP telefoto kamera (f/2.5, 3x optik yakınlaştırma)

: 50 MP ana kamera (Samsung OSICELL GN5, f/1.9, OIS), 8 MP ultra geniş açılı lens (f/2.2), 13 MP telefoto kamera (f/2.5, 3x optik yakınlaştırma) Ön kamera : 16 MP (f/2.5)

: 16 MP (f/2.5) Pil kapasitesi : 5.000 mAh batarya ve 120 watt hızlı şarj desteği

: 5.000 mAh batarya ve 120 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi : Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 kullanıcı arayüzü

: Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 kullanıcı arayüzü Renk seçenekleri : Siyah, yeşil ve BMW Edition

: Siyah, yeşil ve BMW Edition Diğer özellikleri: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Hi-Fi stereo ses (24 bit), oyunlarda görüntü işleme ve enterpolasyon için Vivo V2 çip, ekran altı optik parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör

6,78 inç Samsung OLED E6 panel ile karşımıza çıkan iQOO 11, 3200 x 1440 piksel HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. 144 Hz yenileme hızıyla gelen cihazda 300 Hz dokunma tepkisi, 1440 Hz PVM karatma ve 1800 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Cihazın ön kısmında yer alan delik çentik içerisinde 16 MP selfie kamerası bulunuyor.

iQOO’nun küresel pazara çıkan yeni telefonu, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP Samsung OSICELL GN5 ana kamera ile geliyor. Buna ek olarak cihazda 8 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğiyle gelen 13 MP telefoto kameraya alan açılıyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle çalışan iQOO 11, yüksek performans vaat ediyor. Oyunlarda görüntü işleme ve enterpolasyon için Vivo V2 çiple gelen akıllı telefon, Bu sayede telefon, daha zayıf ışık koşullarında bile kullanıcılarına yüksek performans kazandırıyor. Ekran altı optik parmak izi okuyucusu ve kızılötesi sensör desteği sunuluyor.

8 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM kapasitesi sunan modelde 256 GB dahili depolama alanı karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan cihaz, FunTouchOS 13 kullanıcı arayüzü taşıyor. 5.000 mAh pil kapasitesiyle çalışan iQOO 11, 120 watt hızlı şarj desteği sayesinde etkileyici bir batarya deneyimine kapı aralıyor.

iQOO 11 fiyatı

Küresel sürümü ile ilk olarak Hindistan pazarında boy göstermeye başlayan iQOO 11, çok yakında diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Telefon, 8 GB + 256 GB’lık sürümüyle 50.999 Rupi (vergiler hariç yaklaşık 11 bin 700 TL) karşılığında satılacak. Cihazın 16 GB + 256 GB’lık versiyonu ise 55.999 (vergiler hariç yaklaşık 12 bin 800 TL) Rupi fiyat etiketi ile raflarda yer alacak.