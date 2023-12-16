EA Sports FC 24 kısa süreliğine Xbox oyuncularına ücretsiz oldu

Microsoft, Xbox kullanıcıları için sevindirici bir haberle karşımıza çıktı. Şirket, tüm Xbox sahiplerine bu yılın en büyük oyunları arasında kabul edilen iki oyunu kısa süreliğine bedava olarak sunacak. Call of Duty: Modern Warfare 3 ve EA Sports FC 24 de dahil olmak üzere toplamda dört oyun, hafta sonu boyunca ücretsiz bir şekilde erişilebilecek.

Bu hafta sonu Xbox Game Pass abonelik hizmetine sahip olmayan oyuncular, yıla damgasını vuran ilgi çekici oyunlara herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan ulaşabilecek. 18 Aralık tarihine kadar kullanıcıların dört ücretsiz oyun fırsatına erişebileceği aktarılıyor. Peki ya Xbox kullanıcılarını hangi oyunlar bekliyor? İşte detaylar…

Bu hafta sonu Xbox’ta ücretsiz olan oyunlar

EA Sports tarafından geliştirilen ve stüdyonun FIFA ile 30 yıllık ortaklığının sona ermesiyle beraber piyasaya sürdüğü ilk bağımsız futbol oyunu olan EA Sports FC 24, bu hafta sonu ücretsiz olan Xbox oyunları arasında öne çıkıyor. 19 binden fazla tam lisanslı oyuncu, 700’ün üzerinde kulüp, 100’den fazla stadyum ve 30’un üstünde lige ev sahipliği yapan oyunda ayrıca Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Trendyol Süper Lig de dahil olmak üzere çok sayıda turnuva bulunuyor.

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision imzasıyla geçtiğimiz ay yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 3 oyunu ise geçen yıl çıkan Modern Warfare 2’nin devamı niteliğinde karşımıza çıkıyor. Ücretsiz deneme sürümüyle oyunculara sunulan yapım; Terminal, Rust, Highrise, Shipment ve Afghan da dahil olmak üzere yeniden düzenlenmiş beş haritayla geliyor. Aynı zamanda Kaliforniya’da bir mezbahada geçen yeni 1. Sezon haritası Meat ve üç savaş alanına daha ulaşılabiliyor.

EA Sports FC 24 ve Call of Duty: Modern Warfare 3’ün yanı sıra Xbox kullanıcıları için ücretsiz olan bir diğer oyun ise Lego 2K Drive oluyor. Visual Concepts tarafından geliştirilip 2K imzasıyla Mayıs ayında piyasaya çıkan oyun, kullanıcıların Lego bloklarından arabalar ve pistler oluşturmalarına imkan sağlıyor. Açık dünya yarış oyunu çeşitli oyun modlarıyla gelirken, oyuncular için keyifli bir deneyim vaat ediliyor.

Xbox sahiplerine bu hafta sonu ücretsiz olan son oyun ise Cold Iron Studios tarafından geliştirilen ve 20th Century Games tarafından yayınlanan Aliens: Fireteam Elite oluyor. 1986 yılında çıkan bilim kurgu film serisi Alien’ın bağımsız bir devamı olarak lanse edilen oyun; oynanışı, atmosferi ve etkileyici grafikleriyle ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.