Dünyanın en değerli şirketi: NVIDIA bir kez daha Apple’ı geride bırakarak zirveye çıktı

İki büyük teknoloji devi Apple ve NVIDIA bir süredir dünyanın en değerli şirketi olma yolunda büyük bir mücadele sergiliyor. Her iki şirket de yılın çeşitli zamanlarında zirveyi üstelenerek kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Şimdi gelen son raporlar, zirvedeki ismin bir kez daha değiştiğine işaret ediyor.

VGC’nin haberine göre NVIDIA bir kez daha Apple’ı geride bırakmayı başararak dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip oldu. Özellikle de AI ve makine öğrenimi teknolojileri sayesinde son dönemde büyük ölçüde büyüme kaydeden firma, ürettiği GPU’lar sayesinde içinde bulunduğumuz “yapay zeka çağının” en güçlü sembollerinden biri haline geldi. Bu da şirketin piyasada en üst seviyeye ulaşmasına yardımcı oldu.

NVIDIA hızla büyümeye devam ediyor

NVIDIA bu hafta 3,53 trilyon dolar değerinde bir piyasa değerine ulaşarak dünyanın en değerli şirketi unvanında Apple’ı geride bıraktı. Şirketler bu hafta farklı zamanlarda pozisyon değiştirdi.

NVIDIA kısa süre önce 3,47 trilyon dolarla, 3,52 trilyon dolarlık Apple’ın gerisinde bekliyordu. Ancak günler içinde sıçrama gösteren şirket, yeniden tahtının başına geçti.

NVIDIA’nın bu ani yükselişi, şirketin yapay zekanın geliştirilmesi için gerekli bilgi işlem bileşenlerinin lider sağlayıcısı olma statüsünden kaynaklanıyor. AJ Bell’in baş yatırım sorumlusu Russ Mould, konuya ilişkin olarak Reuters’e şu açıklamayı yaptı:

“Daha fazla şirket günlük işlerinde yapay zekayı benimsiyor ve NVIDIA’nın çiplerine olan talep yüksek kalmaya devam ediyor. NIVIDA şu anda kesinlikle iyi bir yerde. ABD’de büyük bir ekonomik gerilemeden kaçındığımız sürece, şirketlerin yapay zeka yeteneklerine büyük yatırım yapmaya devam edeceği ve NVIDIA için büyük bir fırsat yaratacağı hissi var.”

Peki siz dünyanın en değerli şirketi olma yarışında bir kez daha öne çıkmayı başaran NVIDIA ile ilgili neler düşünüyorsunuz?