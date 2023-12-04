Discord, Mağaza özelliğini kullanıcılara sundu

Oyun odaklı popüler sosyal medya platformu Discord, kullanıcılar için çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahip olan yeni Mağaza özelliğini duyurdu. Şirket bu yenilik ile birlikte kullanıcılarına avatar dekorasyonu ve profil efektleri sunacak. Belirli ücretlerle satılacak olan bu ürünler, kullanıcı deneyimini daha şık bir hale getirmeyi vaat ediyor.

Discord’a gelen bu yeni özellik şu anda yalnızca web sürümü ve masaüstü uygulaması aracılığıyla kullanılabiliyor. Henüz bu iki seçenekle satın alma işlemlerine izin veren platform, çok yakında aynı hizmeti Android ve iOS mobil uygulamalarına da getirmeyi planlıyor. Ne yazık ki mobildeki kullanıcıların biraz daha beklemeleri gerekecek.

Discord, Nitro abonelerine Mağaza ayrıcalıkları sunuyor

Çoğunlukla gençler tarafından ilgiyle kullanılan sosyal ağ, web ve masaüstü uygulaması üzerinden tüm kullanıcılara hizmet sağlıyor. Fakat platformun Nitro aboneliğine sahip olan kullanıcıların ayrıcalıklı özelliklere sahip olacağı vurgulanıyor. Nitro aboneleri için özel avantajlı fiyatlar sunulacağı ifade edilirken, ayrıca bu kullanıcıların özel bazı içeriklere de erişim sağlayabileceği aktarılıyor.

Discord blog sayfasından yapılan açıklamaya göre Mağaza özelliği sezonluk içerik sistemiyle hizmet sağlayacak. Bu sayede şirket, kullanıcılar için her zaman ilgi çekici içeriklere yer verilebileceğini öne sürüyor. Öte yandan şirket, kullanıcıların yapmış olduğu tüm satın alımların hesaplarında kalıcı bir şekilde bulunacağını doğruluyor. Yani satın alınan içerik ilerleyen zamanlarda katalogdan kaldırılsa dahi bunu kullanmaya devam edebileceksiniz.

Discord’un yeni Mağaza özelliği ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“İster anime ifadelerinden, ister büyülü efektlerden, ister sadece iyi bir kahvaltıdan hoşlanıyor olun, Mağaza’da size uygun ürünler mevcuttur. Şirket ayrıca Winter Wonderland gibi en yeni ürünlerini de piyasaya sürecek! Profilinize biraz tatil enerjisi katmak için avatarınızı karlı çam kozalakları ile çevreleyin veya profilinizi bir dizi Noel ışığıyla kaplayın!”

Discord’un yeni özelliğini kullanmak için uygulamanın ana sayfasında Nitro bölümünün hemen altında yer alan özel sekmeye tıklamanız yeterli olacak. Platformun Mağaza sayfasını ziyaret eden kullanıcılar, farklı kategorilerde pek çok ilgi çekici ürünle karşılaşıyor. Listede yer alan ürünlerden bir tanesini satın almak için tıkladığınızda, öncelikli olarak ürünlerin hesabınızdaki küçük bir ön izlemesi gösteriliyor. Ardından isteğe bağlı olarak satın alma işlemini tamamlayabiliyorsunuz.