Discord erişim engeli gündemde: Discord yasaklanacak mı?

Discord erişim engeli ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan istismar iddiaları sonrası sosyal medya üzerinden #DiscordKapatılsın etiketi ile kampanya başlatıldı. Pek çok kullanıcı yaşanan skandal olay sonrası CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikayet taleplerini ileterek Discord’un yasaklanmasını talep etti.

Bunun üzerine kullanıcılar “Discord yasaklanacak mı?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Discord’un Türkiye’de yasaklanacağına dair çeşitli söylentiler ortaya atıldı. Platformun güvenliği ve kullanıcılara sunduğu hizmetler konusunda tartışmalar devam ederken, resmi makamlardan konuya ilişkin bir açıklama getirilmesi bekleniyor. Platformun ülkemizde erişim engeline çarptırılıp çarptırılmayacağı merak ediliyor.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada pek çok kullanıcı günlerdir Discord üzerinden bir kız çocuğuna yönelik tehdit, şantaj, zorbalık ve cinsel istismar iddialarını konuşuyor. Fakat bu videonun dezenformasyon amacıyla yayınlandığı ve bunun sonucunda 18 yaşındaki T.D.’nin gözaltına alındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada, bir kız çocuğunun Discord platformundan tehdit edildiğine dair ortaya çıkan videonun Siber Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini ve söz konusu videonun kurgu olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya’nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2024

“Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir. E.N.B. adlı çocuğun “tehdit ve şantaja maruz kaldığı” sözde görüntüleri, “Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon” yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!”

Discord Türkiye’de yasaklanacak mı?

Özellikle de gençler tarafından yaygın bir şekilde kullanılan Discord erişim engeli iddiaları ile gündeme geldi. “Discord yasaklanacak mı?” sorusu için henüz resmi bir açıklama gelmese de birçok sosyal medya kullanıcısı, platformun Türkiye’de kapatılması için yoğun bir talep gösteriyor.

Discord erişim engeli ile ilgili söylentiler yayılsa da şimdilik platformun Türkiye’de engellenmesiyle alakalı bir durum bulunmuyor. Uygulama halen ülkemizde faaliyet göstermeye devam ediyor. Fakat yine de kalabalık bir kitlenin dahil olduğu erişim engeli kampanyası ile birlikte platformun ülkemizdeki akıbeti değişebilir.

Discord nedir?

2015 yılında faaliyet göstermeye başlayan ve internet kullanıcılarının topluluk kurmalarına olanak tanıyan mesajlaşma uygulaması Discord yüz milyonlarca aktif kullanıcıya hizmet veriyor. Şu anda Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web platformlarında mevcut olan uygulama global çapta olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir kullanıcı tabanına sahip.