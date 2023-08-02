Dimensity 6100 Plus işlemcili ilk telefon: Realme 11 5G tanıtıldı

Realme 11 serisi genişlemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce şirket, Realme 11 4G modeli ile hayranları karşısına çıkmıştı. Şimdi ise telefonun 5G sürümü piyasaya sürüldü. Realme 11 5G rekabetçi fiyatı ve iddialı teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı iddiası ortaya çıkan Realme 11 5G’nin tüm merak edilen detayları açıklandı. İlk olarak Tayvan pazarında piyasaya çıkan model, kendi segmentinde öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olmaya aday görünüyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında ise 67 watt hızlı şarj desteği ve MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100 Plus işlemcisi yer alıyor.

Realme 11 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç iPS LCD ekran, 120 Hz oranlı ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, çift bant Wi-Fi 5 ve parmak izi okuyucu

Batarya: 67 watt SuperVOOC hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Dikkat çekici bir tasarım ile karşımıza çıkan Realme 11 5G, esas itibariyle serinin 4G sürümüyle neredeyse aynı tasarıma ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta sol üst köşeye hizalanmış büyük bir dairesel kamera modülü yer alırken, ön kısımda ise merkezi konuma yerleştirilmiş bir delik çentik detayı bulunuyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performans vaat eden ürün, Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,72 inç IPS LCD ekranla konfor odaklı bir yaklaşım sergiliyor.

Realme’nin yeni telefonu 8 GB RAM kapasitesiyle çalışıyor. Bununla birlikte cihazda 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı opsiyonları bulunuyor. Cihaz, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100 Plus işlemcisinden alıyor. Öte taraftan ürün, bu işlemciye sahip ilk akıllı telefon olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Realme 11 5G modeli arka tarafta dairesel bir kamera modülü sunuyor. 108 MP Sony HM6 sensörlü ana kamerayla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran cihaz, aynı zamanda 2 MP derinlik sensörüyle mobil fotoğrafçılar için kaliteli bir performans vadediyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor.

5G bağlantı teknolojisiyle gelen modelin yanında bir parmak izi okuyucusu, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 5 desteklerine yer veriliyor. 67 watt SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip telefonda 5.000 mAh pil kapasitesi bulunurken, son olarak ürünün kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalıştığını belirtmekte yarar var.

Realme 11 5G fiyatı

Realme’nin yeni telefonu ilk olarak Tayvan pazarında, siyah ve altın renk seçenekleriyle satılacak. Cihazın fiyatı ise 8.990 Tayvan Doları olarak açıklandı. Bu rakamlar, vergiler hariç yaklaşık 7 bin 600 TL’ye tekabül ediyor.