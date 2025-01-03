Canlı yayın uygulaması Tango için erişim engeli getirildi

BTK kararıyla Tango uygulamasına erişim engeli getirildi.

Görüntülü konuşma ve canlı yayınlara izin veren uygulamanın, bu yayınlardaki müstehcenlik ve çıplaklık gibi gerekçelerle kapatıldığı tahmin ediliyor.

Görüntülü arama ve canlı yayın gibi çeşitli özelliklere sahip olan popüler uygulama Tango için Türkiye’de erişim engeli getirildi. Mahkeme kararıyla bu hafta platform ülkemizde erişime kapatıldı.

Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan platform yasaklandı. Uygulamanın alan adı olan “tango.me” Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime erişim engeline çarptırıldı.

Tango uygulaması neden kapatıldı?

Tango erişim engeli sebebi şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. BTK’nın internet sitesinden yapılan sorguda karar metni yer alırken, uygulamanın yasaklanma nedeni hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Fakat yine de Tango’nun kapatılma kararı hakkında sosyal medyada bazı fikirler dolaşıyor. Tahminlere göre uygulama, özellikle de kullanıcıların yaptığı canlı yayınlardaki müstehcen içerikler ve çıplaklık gibi unsurlara göz yumması nedeniyle erişim engeline çarptırılmış olabilir.

Bilmeyenler için Tango uygulaması kullanıcıların canlı yayın yapmalarına ve izleyicilerin yayıncılarla iletişime geçmelerine imkan tanıyor. Fakat yayıncıların bunu suiistimal etmesi, platformun da bir şekilde bunu görmezden gelmesi, uygulamanın yasaklanmasına yol açmış olabilir diye düşünülüyor.

Geçtiğimiz aylarda Tango uygulaması Google Play Store ve Apple App Store platformlarından sürpriz bir şekilde kaldırılmıştı. Bu kararın da sebepleri henüz bilinmezken, uygulamanın platform politikalarını ihlal ettiği tahmin ediliyor.

Ayrıca 2024 yılının Kasım ayında Tango benzeri uygulamalar arasında yer alan Bigo platformuna da erişim engeli getirilmişti. Her iki platform da canlı yayınlarda benzer tartışmalı içeriklere yer veriyordu. Dolayısıyla iki uygulamanın da aynı gerekçeyle yasaklandığı tahmin ediliyor.