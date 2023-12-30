64 MP kameralı Vivo V30 Lite rekabetçi fiyatıyla tanıtıldı

Uygun fiyatlı telefon önerisi arayanlar için Vivo’dan ilgi çekici bir seçenek geldi. Şirket, fiyat-performans odaklı yeni telefonu olan Vivo V30 Lite modelini piyasaya duyurdu. Sade ve şık bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, fiyatına oranla iddialı özellikleri ve mobil fotoğrafçılar için kaliteli bir kamera performansıyla karşımıza çıktı.

V30 serisine bütçe dostu bir seçenek olarak dahil edilen bu telefon, Haziran ayında piyasaya çıkan Vivo V29 Lite’ın da halefi olarak geliyor. Rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olan ürün, birinci sınıf tasarımı ve orta segment donanımıyla rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Vivo V30 Lite özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 64 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 44 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.800 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 kullanıcı arayüzü

Vivo’nun yeni akıllı telefonu Full HD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlük kalitesine sahip 6,67 inç E4 AMOLED ekrana sahip. Yüksek kaliteli bir oyun performansı ve multimedya içerik tüketimini destekleyen akıcı ve duyarlı bir ekrana sahip olan cihaz, 120 Hz yenileme hızıyla performansını destekliyor. 1.150 nit tepe parlaklığa sahip ürün, bu sayede güçlü ortam ışığı altında bile son derece net ve canlı çekimler yapmanıza olanak sağlıyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olan model, 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı sunuyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 çipini kalbinde taşıyan cihaz, 44 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.800 mAh bataryasıyla ideal bir pil ömrü vaat ediyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan modelde Vivo’nun geliştirdiği Funtouch OS 13 arayüzü bulunuyor.

Arka tarafta 64 MP ana kameraya sahip olan Vivo V30 Lite modelinde 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens taşınıyor. Telefonun ön kısmında ise otomatik odaklama özelliğine sahip olan 50 MP selfie kamerası yer alıyor. IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu kanıtlayan üründe ayrıca 5G bağlantı, çift SIM kart desteği, 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS ve USB-C bağlantı destekleri kullanılıyor.

Vivo V30 Lite fiyatı

Fiyat-performans odaklı yapısıyla öne çıkan yeni Vivo telefonu ilk olarak Meksika pazarında satışa çıktı. Siyah ve altın olmak üzere çift renk seçeneğiyle gelen model, 8 bin 999 MXN fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 15 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.