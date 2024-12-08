Bütçe dostu el konsolu Lenovo Legion Go S geliyor

Lenovo'nun yeni uygun fiyatlı taşınabilir konsolu için geri sayım başladı.

Lenovo Legion Go S, AMD Ryzen Z2 ile yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunacak.

Merakla beklenen cihaz, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak.

Lenovo uygun fiyat ve yüksek performanslı yeni bir cihazla taşınabilir oyun konsolu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Legion Go S adı verilen model, performans ve fiyat arasında etkileyici bir denge sağlayarak mevcut Legion Go’ya bütçe dostu bir alternatif olarak geliyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre yeni oyun el bilgisayarı Avrupa pazarında 600 Euro civarında bir fiyat etiketi ile tüketicilere sunulabilir. Bununla beraber Lenovo’nun geliştirdiği yeni modelin, ROG Ally ve Steam Deck gibi cihazlara kıyasla rekabetçi bir seçenek haline geleceği ifade ediliyor.

Lenovo Legion Go S özellikleri ortaya çıktı

Lenovo, Legion Go S’i orijinal Legion Go’da kullanılan Ryzen Z1 Extreme’e kıyasla daha az güçlü bir versiyon olan AMD Ryzen Z2 işlemciyle donatıyor. Bu konuda küçük bir taviz gerilse de entegre Radeon 680M GPU ile çevrelenmiş 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı Zen 3+ SoC gibi özellikler sayesinde yüksek bir performans ortaya koymaya devam ediyor. Ayrıca cihazın 16 GB LPDDR5 RAM ile geldiği söyleniyor.

Legion Go S ayrıca ekran tarafında da önceki modele kıyasla bazı değişiklikler gösteriyor. Diyagonal boyut 8,8 inçten 8 inçe düşerken, çözünürlük donanım yapılandırması için uygun bir format olan 1920 x 1200 piksele yerleşiyor.

Yenileme hızı 120 Hz’e düşürülmüş olsa da akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. Pil kapasitesinin 49,2 Wh’den 55,5 Wh’ye çıkarılması olumlu bir gelişme olarak öne çıkarken, bu sayede yoğun oturumlar sırasında daha uzun pil ömrü vaat ediliyor.

Ortaya çıkan iddialara göre Lenovo’nun yeni el konsolu, Legion serisi cihazların ayırt edici özelliği olan yapı kalitesinden ödün vermeden daha kompakt ve hafif bir oyun el cihazı olacak. Şirket bu yeni model ile birlikte yüksek performanslı ve taşıması daha kolay bir seçenek ile oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Son olarak Lenovo Legion Go S fiyatı ile ilgili de bazı detaylar ortaya çıktı. Cihazın orijinal Legion Go seçeneğinden yaklaşık 200 Euro daha uygun fiyatlı olacağı belirtiliyor. Yani cihaz yaklaşık 600 Euro’luk bir etiketle raflara gelebilir. Son olarak modelin 2025 yılının ilk çeyreğinde duyurulacağı öne sürülüyor.