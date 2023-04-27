Breathedge ve Poker Club, Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyunlar sunuyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları ise Breathedge ve Poker Club olarak açıklandı.

Breathedge, ölümcül bir uzay kazasından sağ çıkan bir karakterin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Oyuncular, uzayda gezinerek kaynaklar toplamalı, araştırma yapmalı ve yaşam destek sistemlerini yönetmelidir. Aynı zamanda çeşitli materyalleri kullanarak araçlar ve yapılar inşa ederek hayatta kalmak için mücadele etmelisiniz. Oyun, bilim kurgu ve mizah unsurlarını bir araya getirerek oldukça ilgi çekici bir deneyim sunuyor.

Poker Club ise arkadaşlarınızla veya online oyuncularla birlikte poker oynayabileceğiniz bir kart oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, gerçekçi bir deneyim sunmak için gelişmiş bir grafik motoru kullanıyor ve oyuncuların poker stratejilerini geliştirebilmeleri için çeşitli seviyelerde oynanabilecek farklı oyun modlarına ev sahipliği yapıyor.

Breathedge

Breathedge, RedRuins Softworks tarafından geliştirilen ve HypeTrain Digital tarafından yayınlanan bir hayatta kalma-korku oyunudur. İlginç bir deneyime misafir olacağınız oyun uzayda geçiyor ve oyuncuların bir uzay mekiği kazasından sağ kurtulan bir karakteri kontrol etmesi gerekiyor.

Breathedge, görsel açıdan etkileyici bir oyun olarak dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Bununla beraber oyunculara uzayda geçen birçok farklı bölgeyi keşfetme fırsatı sunuyor. Öte yandan oyuncuların karakterin kıyafetini ve ekipmanını özelleştirmelerine izin veren bir dizi özellik sunuyor. Breathedge oyunu Epic Games Store üzerinden bir hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilir.

Breathedge sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7, 8, 10 (64-bit)

Windows 7, 8, 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 @ 2.0 GHz veya eşdeğer AMD işlemci

Intel Core i3 @ 2.0 GHz veya eşdeğer AMD işlemci Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon 6870 HD serisi veya üstü

NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon 6870 HD serisi veya üstü Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7, 8, 10 (64-bit)

Windows 7, 8, 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 @ 3.0 GHz veya eşdeğer AMD işlemci

Intel Core i5 @ 3.0 GHz veya eşdeğer AMD işlemci Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 serisi veya üstü

NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 serisi veya üstü Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Poker Club

Gerçek zamanlı olarak diğer oyunculara karşı oynayabileceğiniz bir online poker oyunu olan Poker Club, şık bir görsel tasarım sunuyor ve son derece gerçekçi bir deneyime ev sahipliğinde bulunuyor.

Oyunda çeşitli turnuvalara veya tekli oyunlara katılabilir, kazandığınız ödülleri kullanarak karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Ayriyeten diğer oyuncularla sohbet etme ve etkileşimde bulunma imkanı da sunulmaktadır. Poker Club oyununu Epic Games Store üzerinden 4 Mayıs tarihine kadar bedava bir şekilde indirmeniz mümkün.

Poker Club sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 veya daha yeni sürümleri

Windows 7 veya daha yeni sürümleri İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD Phenom II X4 940

Intel Core i3-530 veya AMD Phenom II X4 940 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 630 veya ATI Radeon HD 6570

NVIDIA GeForce GT 630 veya ATI Radeon HD 6570 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Minimum sistem gereksinimleri: