Bir dönemin efsanesi: Nokia 3210 yeniden piyasaya sürüldü

Bir döneme damgasını vuran Nokia 3210 yenilenmiş sürümüyle yıllar sonra tekrardan piyasaya sürüldü. Nokia markasını çatısı altına alan HMD Global, “tuğla telefon” olarak da anılan Nokia 3210’u 25 yıl sonra yeniden kullanıcılarla buluşturdu.

Nostaljik bir telefon seçeneği olarak karşımıza çıkan cihaz, “alo desin yeter” seviyesinde bir model arayan tüketicilere hitap ediyor. Modernize edilmiş bir tasarımla gelen cihaz, canlı renkleriyle orijinal modele dinamik bir hava katıyor.

Nokia 3210 2024 teknik özellikleri

Boyutlar: 122 x 52 mm

122 x 52 mm Ekran: 2,4 inç ekran, 320 x 240 piksel QVGA çözünürlük

2,4 inç ekran, 320 x 240 piksel QVGA çözünürlük İşlemci: Unisoc T107

Unisoc T107 RAM: 64 MB

64 MB Dahili depolama: 128 MB depolama, mikroSD kart ile 32 GB’a kadar genişletilebilir hafıza

128 MB depolama, mikroSD kart ile 32 GB’a kadar genişletilebilir hafıza Arka kamera: 2 MP kamera ve LED flaş

2 MP kamera ve LED flaş Batarya kapasitesi: 1.450 mAh pil

1.450 mAh pil İşletim sistemi: S30+

S30+ Ekstralar: 4G, FM radyo, MP3 Çalar, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık bağlantı noktası

4G, FM radyo, MP3 Çalar, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık bağlantı noktası Mevcut renkler: Mavi, sarı ve siyah

Nokia 3210 2024 orijinal modele sadık kalıyor

Orijinal modele sadık bir yapıya sahip olan klasik Nokia telefonu, yılan oyunu ile kullanıcılara nostaljik bir deneyim vaat ediyor. Efsane “Snake” oyunu renkli ve güncellenmiş arayüzüyle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihaz, ana modeldeki ikonik T9 fiziksel düğmelerini de beraberinde getiriyor.

Modernize edilmiş Nokia 3210, bir akıllı telefon olarak nitelendirilmiyor. Bu sebeple cihazda bir uygulama mağazası olmadığını, S30+ işletim sisteminin yalnızca temel bazı uygulamalara erişim sunduğu belirtiliyor. Böylelikle kullanıcıların WhatsApp ve YouTube gibi uygulamalara ulaşabileceği ifade ediliyor.

Cihazın sosyal medya uygulamalarına erişim sağlamadığı, yalnızca temel işlevleri yerine getirmeye uygun olduğu anlaşılıyor. Bu da Nokia 3210’u daha çok yaşlı kullanıcılar için ideal bir hale getiriyor. 1999 yılında çıkan ana modelde yer alan 101×80 piksel monokrom ekrana göre ciddi bir iyileştirme sunan güncellenmiş model, 320×240 piksel çözünürlük kalitesine sahip 2,4 inç renkli ekranla dikkat topladı.

Unisoc T107 yonga setinden güç alan cihazda 64 MB RAM ve 128 MB dahili depolama alanı bulunuyor. microSD kart girişi sayesinde kullanıcıların 32 GB’a kadar hafıza genişletebilecekleri ifade ediliyor. Kamerasız gelen orijinal modelin aksine 2 MP’lik bir kamera taşıyan yeni model, 1.450 mAh pil kapasitesiyle kullanıcılara 9,8 saate kadar kesintisiz arama yapma imkanı vadediyor.

Sarı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan yeni Nokia 3210’un fiyatı açıklandı. Cihazın Avrupa pazarında 79 Euro fiyat etiketiyle listeleneceği belirtildi.