25 yaşındaki Nokia 3210 yeniden piyasaya çıkıyor

Nokia’nın bir döneme damgasını vuran cep telefonu yeniden piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 25 yıl önce raflarda boy göstermeye başlayan ve dünya çapında etkileyici bir şöhret elde ederek markanın daha geniş bir kitleye hitap etmesine olanak sağlayan Nokia 3210, 25. yıldönümü şerefine HMD Global tarafından yeniden onurlandırılıyor.

Nokia markasını çatısı altında tutan HMD Global, ikonik cep telefonunun 25. yaşını kutlamak adına sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yakın zaman önce gerçekleşen MWC 2024 etkinliğinde de ipuçları verilen cihaz, nostaljik dokusuna sadık bir şekilde yenilenerek tekrardan piyasaya sunuluyor.

Nokia 3210 yenilenmiş haliyle karşımıza çıkacak

Nokia 3210’un 25. yıldönümünü X platformundan kutlayan HMD Global şirketi “It’s my birthday” (Bugün benim doğum günüm) başlığı altında “pixel art” bir tasarım yayınladı. Sol tarafta sarı renkli bir nostaljik Nokia telefonu yer alırken, sağda ise kırmızı bir balona yer verildi.

Kısa süre önce Barselona’da gerçekleştirilen MWC 2024 etkinliğinde HMD’nin sergilediği nostaljik Nokia telefon modeli, şirketin sosyal medya üzerinden yayınladığı yeni görüntüyle oldukça büyük bir benzerlik taşıyor.

Şirket etkinlikte “ikonik” bir modelin Mayıs ayında tekrardan piyasada boy göstermeye başlayacağını bildirmişti. MWC 2024‘te işaret edilen bu ürün, muhtemelen Nokia 3210 modeli olacak. Bir döneme damgasını vurarak telefon pazarına yön vermeyi başaran cihaz, temel donanımıyla retro bir seçenek olarak listelenecek.

HMD Global’in resmi internet sitesinde heyecanla beklenen yeni Nokia 3210 modelinin sayfası oluşturuldu. Bu sayfada şirket ne yazık ki ekstra herhangi bir bilgiye yer vermedi. Yalnızca cihazın bulanık bir görüntüsü karşımıza çıktı.

Bir dönemin efsanesi: Nokia 3210 nasıl bu kadar popüler oldu?

İlk defa 18 Mart 1999 tarihinde piyasaya çıkan Nokia 3210, şirketin Los Angeles Tasarım Merkezi’nde tasarlandı. Frank Nuovo önderliğinde hayata geçirilen cihaz, şimdiye dek toplamda 160 milyondan fazla satış elde ederek tarihin en popüler telefonları arasına yerleşti.

Lansman sürecinde gençlere yönelik pazarlama kampanyaları sayesinde özellikle de 15-25 yaş arasında büyük bir popülarite elde eden cihaz, aynı zamanda piyasadaki ilk antensiz cep telefonu olmasıyla da büyük bir dikkat yarattı.

Değiştirilebilir kapak tasarımı sayesinde kullanıcılar için özelleştirme imkanı sunan nostaljik Nokia telefonu, 151 gramlık bir ağırlığa sahipti. 3 yerleşik oyunla gelen modelde yeşil arka ışıklandırma, 55-260 saat bekleme süresi ve 180-270 saat konuşma süresi öne çıkıyordu. 3210’un ardından şirket, bir diğer efsane ürünü olan Nokia 3310’u piyasaya sürdü.

Peki ya sizler yenilenmiş haliyle çok yakında karşımıza çıkacak olan Nokia 3210 cihazıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!