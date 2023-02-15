Bir dönemin efsane oyunu Popmundo yakında kapanabilir

2004 yılında ilk defa kullanıcıların karşısına çıkan tarayıcı tabanlı rol yapma oyunu Popmundo, bir döneme adeta damgasını vuran oyunlardan biriydi. İlk yıllarında Popomundo ve PopLove isimleriyle hizmet vermeye başlayan oyun, İsveç merkezli bir şirket olan Spelkultur i Sverige AB tarafından yönetiliyor. 22 dilde kullanılan oyunda kullanıcılar, sanal karakterleriyle müzisyen, oyuncu, yazar, sporcu, polis gibi mesleklerden birini seçerek alternatif bir yaşam oluşturuyor. Gerçek zamanlı bir şekilde işleyen yapım, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça rağbet görüyor. Ücretsiz bir şekilde oynanan oyunda kullanıcılar, isteğe bağlı olarak VIP üyelik satın alarak belirli avantajlarla karakterlerini daha hızlı geliştirme şansına sahip oluyor.

Metin tabanlı bir oyun olan Popmundo, yapısı itibariyle animasyonlu grafikler içermiyor ve alternatifi olan rol yapma oyunlarına göre daha durgun bir işleyişe sahiptir. Bu nedenle oyun, ne yazık ki eski şöhretini yıllar geçtikçe kaybetmeye başladı. Bunun sonucu olarak ise geliştirici şirket, oyuna verdiği desteği yavaş yavaş sonlandırmaya karar verdi.

Popmundo ve The Great Heist için son aşamaya gelindi

Popmundo’nun ana sayfasında bu hafta üzücü bir metin paylaşıldı. Eski bir oyun motoruyla geliştirilen ve 2008’den bu yana gittikçe azalan bir oyuncu kitlesine sahip olan oyunun ekonomik olarak ilerlemekte zorlandığı belirtildi. Bu nedenle şirket, oyunun bakım işlemlerini artık minimum seviyeye çekeceklerini ve bundan sonra yeni bir özelliğin eklenmeyeceğini açıkladı.

Popmundo’nun suç versiyonu olan The Great Heist oyunu için de aynı durum geçerli olacak. Artık maalesef yalnızca çok büyük hata ve sorunlar için düzeltmeler getirilecek. Bunun haricinde oyun hiçbir şekilde ilerlemeyecek. Yine de oyuna devam etmek isteyen kullanıcılar, karakterlerini genişletme şansına sahip olacak.

Yaz ayına kadar sunucular kapatılmayacak

Popmundo geliştiricileri, oyunun yaz döneminden önce kalıcı bir sunucu kapanması ile karşı karşıya kalınmayacağının altını çizdi. Fakat yazdan sonra durumun ne olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla şirket, ekonomik gidişatta herhangi bir iyimser durumla karşılaşmadığı takdirde, yıl sonuna doğru oyunun kapanma olasılığı bulunuyor. Şirketin konuya ilişkin paylaşmış olduğu duyuru metni ise tam haliyle şu şekilde karşımıza çıktı: